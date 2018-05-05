До Oreo обновляют известный флагман

Уже представленные на рынке флагманские смартфоны достаточно мощны и по сегодняшним меркам. Но, порой, им не хватает современной функциональности, которая появляется у них после обновления до новой версии операционной системы. В Сети появилось сообщению о начале обновления до Android Oreo одного из самых заметных прошлогодних флагманских девайсов.

Не все LG V30 обновляют до Android Oreo и пока не «по воздуху»

Началось предоставление обновления до Oreo смартфонам LG V30 в сети оператора T-Mobile. Впрочем, рассматриваемое обновление предоставляется не «по воздуху». Пользователям придется устанавливать его вручную через программное обеспечение LG Bridge. Более подробно сообщение об обновлении до очередной версии операционной системы программного обеспечения одного из наиболее известных флагманов было рассмотрено Химаншу (Himanshu) на страницах ресурса gsmarena.com. Совсем недавно компания LG выпустила свой рассматривавшийся ранее новый флагман G7 ThinQ с дисплейной выемкой.

Официальный список коснувшихся программного обеспечения изменений недоступен. Сообщается, что в нем, вероятно, реализованы те возможности искусственного интеллекта, которые свойственны модели V30 ThinQ. Кроме того, в рассматриваемое обновление включен патч безопасности операционной системы Android за апрель 2018 года.

Оператор T-Mobile также подтвердил, что OTA-обновление начнет предоставляться на следующей неделе. Достаточно рассмотреть технические характеристики девайса, ранее изложенные ресурсом gsmarena.com, чтобы понять — LG V30 и в 2018 году является великолепным смартфоном, возможности которого будут дополнительно расширены новой версией мобильной операционной системы.

LG V30 и сегодня остается современным и производительным флагманом

Смартфон LG V30 был анонсирован в августе минувшего года, но на рынке появился только в сентябре 2017 года. Поддерживаемые девайсом сетевые технологии — GSM / HSPA / LTE. Он весит 158 грамм при размерах (в миллиметрах) — 151,7 (высота) x 75,4 (ширина) x 7,3 (толщина). Передняя и задняя панели девайса покрыты стеклом Gorilla Glass 5. Рамка рассматриваемого умного телефона — металлическая.

Существуют две версии LG V30. Первая из них поддерживает только одну SIM-карту формата Nano-SIM. Для второй версии характерна поддержка двух SIM-карт, благодаря гибридному слоту, что означает возможность использования одного из слотов для карты памяти. В модели с поддержкой одной SIM-карты предусмотрен специальный слот для карт памяти microSD.

Защищенность LG V30 от воды и пыли соответствует сертификации IP68, что предполагает, что смартфон может выдержать погружение в воду на глубину не более 1,5 метра и провести там не более 30 минут.

6,0-дюймовый P-OLED-дисплей рассматриваемого девайса поддерживает 16 миллионов цветов. Его площадь составляет 92,9 квадратных сантиметра. Экран занимает примерно 81,2% поверхности смартфона. Разрешение дисплея LG V30 — 1440 x 2880 пикселей, что соответствует плотности изображения примерно в 537 пикселей на дюйм. Соотношение сторон экрана умного телефона — 18:9, которое является отличительной особенностью современных полноэкранных девайсов. Характеристики контрастности дисплея LG V30 — 207000 (номинальное), 4.022 (при солнечном освещении).

Смартфоном также поддерживаются Dolby Vision/HDR10 и Always-on display. Его операционной системой «из коробки» была Android 7.1.2 (Nougat), но обновление до Android 8.0 (Oreo) предполагалось изначально. Речь, разумеется, идет о программном обеспечении LG UX 6.0+.

LG V30 базируется на прошлогоднем флагманском чипсете Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, оснащенном восьмиядерным центральным процессором, в котором четыре 2,45-гигагерцевых ядра Kryo сочетаются с четырьмя 1,9-гигагерцевыми ядрами Kryo. Графический процессор данного чипсета — Adreno 540.

В версии V30+ 4 гигабайта оперативной памяти сочетаются со 128-гигабайтным встроенным накопителем. Для версии V30 характерен такой же объем оперативной памяти при 64-гигабайтной емкости встроенного накопителя.

В основной двойной камере девайса 16-мегапиксельный сенсор (диафрагма — f/1.6, 1µm, 3-осевая оптическая стабилизация изображения (OIS), PDAF) сочетается с 13-мегапиксельным сенсором (диафрагма — f/1.9, без AF). Расположенной на задней панели рассматриваемого девайса камерой поддерживается автофокус с определением фазы. Она оснащена светодиодной (LED) вспышкой. В числе ее функций — геотеггинг, фокусировка касанием, определение лиц, HDR и панонамная съемка. Ею обеспечивается съемка: с разрешением 2160p при скорости 30 кадров в секунду, 1080p — 30/60 кадров в секунду, 720p — 120 кадров в секунду. Записываемый стереозвук — 24-битный / 192-килогерцевый. Реализована также функция HDR-видеосъемки.

На передней панели девайса расположилась 5-мегапиксельная селфи-камера (диафрагма — f/2.2, 1/5″, 1.12µm).

LG V30 поддерживает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, точки доступа. Характеристики Bluetooth — 5.0, A2DP, LE, aptX HD. Поддержка GPS — A-GPS, GLONASS, GALILEO. Предусмотрена также поддержка NFC. В телефоне реализовано FM-радио с RDS. Характеристики USB-порта — 3.1, Type-C 1.0.

В числе сенсоров девайса, который начал получать обновление до новой версии мобильной ОС — расположенный на задней панели сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, сенсор приближения, компас, барометр и датчик цветового спектра.

Питание смартфона обеспечивается его несъемной батареей емкостью 3000 мАч. Он представлен на рынке в нескольких цветах — черном (Aurora Black), серебристом (Cloud Silver), синем (Moroccan Blue), фиолетовом (Lavender Violet) и розовом (Raspberry Rose).

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