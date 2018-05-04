Oppo A3 с очень тонкими рамками и Helio P60 анонсирован официально

Китайская компания Oppo анонсировала более бюджетный вариант смартфона Oppo R15. Модель Oppo A3 получила довольно интересный дизайн, а также очень тонкие рамки вокруг хорошего дисплея. Oppo A3 — очень тонкий и легкий телефон (7,8 мм и 158 граммов) при своем 6,2-дюймовом дисплее. Соотношение сторон последнего составляет 19:9, а разрешение — 1080 x 2280 пикселей. Управляет девайсом 8-ядерный чип Helio P60, который считается одним из самых производительных у MediaTek в этом году.

Объем памяти устроит многих. Оперативка здесь идет на 4 гигабайта, а встроенной памяти очень даже прилично — 128 гигабайт. Сзади стоит одиночная, но вполне достойная камера с 16-мегапиксельным датчиком и апертурой f/1.8. Спереди — 8-мегапиксельная фронталка на 8 мегапикселей со светосилой f/2.2.

Из коробки телефон идет с системой Android 8.1 Oreo и интерфейсом Color OS 5.0. Аппарат можно будет купить в черном, серебристом, розовом и красном цвете. Просить за Oppo A3 будут $332/€374.