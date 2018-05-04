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Toshiba представила ноутбук Portege Z30-E
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Toshiba представила ноутбук Portege Z30-E 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Корпорация Toshiba представила новый небольшой ноутбук Portege Z30-E, продажи которого должны начаться до конца текущего квартала. Новинка получила 13,3-дюймовый дисплей в двух вариантах разрешения — HD 1366х768 или Full HD 1920х1080 пикселей.
Ноутбук построен на базе аппаратной платформы Intel Kaby Lake R. Здесь используются процессоры Core восьмого поколения, в том числе четырёхъядерные Core i5-8250U и Core i7-8550U тактовой частотой 1,6/3,4 ГГц и 1,8/4 ГГц соответственно. Оперативная память — от 8 до 32 ГБ. Постоянное хранилище — твердотельный модуль емкостью 256 ГБ. Имеются модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, порты HDMI и USB 3.0.
Источник: Toshiba
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