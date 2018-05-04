Характеристики смартфона OnePlus 6 подтверждены

Китайский регулятор TENAA взял на тест новый смартфон OnePlus 6, до анонса которого осталось меньше двух недель. Как и всегда, на его сайте появились подробности о начинке, так что характеристика аппарата официально подтверждены, в отличие от внешнего вида — рендеры никто не опубликовал.

Итак, согласно предоставленным TENAA данным, новый OnePlus 6 относится к категории флагманов 2018 года за счет процессора Qualcomm 845 и памяти ОЗУ 6 или 8 Гб. Объем ROM здесь равен 128 или 256 Гб, а диагональ экрана увеличена до 6,3 дюйма за счет нового соотношения сторон 19,5:9 и моноброви. Разрешение не уточняется.

В смартфоне весом 177 граммов и толщиной всего 7,8 миллиметра нас ждут АКБ емкостью 3300 мАч с быстрой и беспроводной зарядкой, стеклянный корпус, прошивка Oxygen OS 5.1 поверх Android 8.1 Oreo, модуль LTE с VoLTE, порт USB-C, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, модули Bluetooth 5 и WI-FI 802.11ac, а также чип NFC и поддержка всех сотовых сетей во всем мире. Анонс OnePlus 6 пройдет 16 мая на конференции в Лондоне.