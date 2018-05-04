Обзор смартфона Huawei P20: машинный разум на службе у камер

Внешне этот смартфон выделяется «высоким» экраном с аккуратной «челкой» сверху. Как и положено новому флагману, он получил мощный процессор с модулем нейронных вычислений, поддерживающим функции искусственного интеллекта на аппаратном уровне. Стоит также отметить обновленный дуэт камер с оптикой Leica, неплохую автономность, скоростную зарядку и свежую версию операционной системы Android с фирменным лончером. В этом обзоре разберемся с достоинствами и недостатками нового компактного флагмана Huawei — P20.

Третий крупнейший (после Samsung и Apple ) производитель смартфонов в мире — китайская компания Huawei представила на мероприятии в Париже свои новые флагманские аппараты серии Р. Модели P20 и P20 Pro (их продажи в России начались в середине апреля) снабдили «поумневшими», благодаря функциям искусственного интеллекта (ИИ), камерами. Из нашего обзора фото-возможностей смартфона P20 Pro можно узнать, как устроена его камера и почему она обходит камеры в актуальных флагманских девайсах основных конкурентов. А вот у меньшего по размеру Р20 ресурсы для съемки несколько скромнее. Кроме того, он уступает P20 Pro по ряду таких параметров, как степень защиты корпуса, объем оперативной памяти, емкость встроенной батареи и т.п. Впрочем, все это положительно отразилось на его цене.

Обзор Huawei P20: технические характеристики Модель: EML-L29С ОС: Android 8.1.0 (Oreo) с оболочкой EMUI 8.1 Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор HiSilicon Kirin 970, (4 ядра ARM Cortex-A73, 2,36 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53, 1,8 ГГц), сопроцессор i7, модуль нейронных вычислений NPU (Neural Network Processing Unit), архитектура HiAI Графическая подсистема: ARM Mali-G72 MP12 Оперативная память: 4 ГБ (LPDDR4Х) Память для хранения данных: 128 ГБ (UFS 2.1) Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 LE, USB Type-C (USB 2.0, OTG) для заряда/синхронизации, NFC Экран: емкостной, сенсорный, RGBW, диагональ 5.8 дюйма, разрешение 2244х1080 точек (18,7:9), яркость 770 нит, плотность пикселей на дюйм 428 ppi Основная камера: матрицы — 12 МП (RGB, f/1.8) + 20 МП (B/W, f/1.6), предиктивный автофокус (фазовый, лазерный, контрастный, измерение глубины резкости), двойная двухтоновая вспышка, сверх замедленное видео 720p@960 fps, гибридный зум 2х Фронтальная камера: матрица 24 МП, апертура f/2.0, фиксированный фокус Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE Cat. 13 (до 400 Мбит/с) Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS) Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPS Сенсоры: акселерометр, гироскоп, компас, магнитометр, барометр, датчики освещения и приближения, дактилоскопический сканер Батарея: несъемная, литий-полимерная, 3 400 мА*ч, поддержка быстрой зарядки Huawei SuperCharge (4,5 В/5 А) Особенности корпуса: пыле— и влагозащищенность (IP53) Цвета: черный, полночный синий Габариты: 149,1х70,8х7,65 мм Вес: 165 грамм Обзор Huawei P20: дизайн, эргономика

В отличие от предшественника — Р10 (наш обзор здесь), остов Р20 представляет собой металлостеклянный «сэндвич».

Очень красивый, но не очень практичный.

Во-первых, корпус получился довольно скользким, что чревато его внезапным «побегом» из ладони. Во-вторых, стекло, дотошно собирая все отпечатки, быстро принимает неопрятный вид. Ну и, в-третьих, мелкие повреждения (царапины, сколы) могут сильно подпортить флагманский экстерьер.

Подтверждением тому стали защитная пленка, изначально покрывающая всю лицевую поверхность смартфона, а также входящий в комплект силиконовый клип-кейс для задней панели. Кстати, до России доехали Р20 только в двух окрасах — черном и полночном синем. Так что скрыть их под чехлом будет не так обидно, как аппарат в более эффектной (градиентной) расцветке, когда, например, розовый переходит в золотистый, при этом, цвета переливаются при изменении угла зрения.

Вообще говоря, дизайн корпуса с закругленной металлической рамкой и стеклянной задней панелью во многом напоминает iPhone X, как и форма выступа на задней панели, под которым скрывается тыловой фото-модуль.

К заимствованным элементам относится также опциональная темная ниша в верхней части изображения на экране, где размещаются «разговорный» динамик, фронтальная камера и датчики. В iPhone X ее обычно называют «монобровью», а вот в Р20 она скорее похожа на небольшую аккуратную «челку», которая вдобавок оставляет куда больше места для значков на строке уведомлений. Кстати, совпадения в конструкции коснулись даже ширины и толщины корпусов. Так, для Р20 и iPhone X их значения составляют (70,8 мм против 70,9 мм) и (7,65 мм против 7,7 мм), соответственно. Компактность 5,8-дюймового P20 во многом обязана новой пропорции сторон экрана — 18,7:9.

В отличие от старшей модели — P20 Pro, способной пережить даже непродолжительное (до получаса) погружение в воду, Р20 сможет лишь частично защититься от пыли (IP5X) и попадания на него брызг (IPX3).

В районе сформированной по умолчанию «челки» нашли приют: круглая решетки «разговорного» динамика, объектив фронтальной камеры, светодиодный индикатор, а также датчики приближения и освещенности.

Плашку под дисплеем занимает физическая кнопка со встроенным дактилоскопическим сканером, сенсорная поверхность которой позволяет использовать ее для системной навигации, заменив традиционную панель управления с пиктограммами «Назад», «Домой» и «Недавние приложения». Обо всех альтернативных способах навигации сказано чуть ниже.

На правом ребре остались сильно отличающиеся по размерам качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки с красной пометкой.

Левое ребро занял закрытый слот с лотком на два места, предназначенных для модулей идентификации абонента формата nanoSIM (4FF).

Разъем USB Type-C (с поддержкой интерфейса USB 2.0) оказался на нижнем торце в окружении декоративных решеток, за которыми кроются «мультимедийный» динамик и «разговорный» микрофон. В альтернативном режиме USB Type-C используется для подключения аудио-аксессуаров (наушники, гарнитура и т.п.) с соответствующим соединителем.

На верхнем торце осталось только отверстие под дополнительный микрофон. Как уже ясно из сказанного выше, 3,5-мм коннектора для аудио-гарнитуры в Р20 не предусмотрено.

Объективы тылового фото-модуля расположили вертикально в верхней части задней панели ближе к левому краю. Чуть ниже нашлось место для двухтоновой светодиодной вспышки, а также датчиков цветовой температуры и лазерного (инфракрасного) автофокуса. Там же указаны основные параметры оптики Leica — Summilux-H 1:1.6/27 ASPH.

Из надписи в нижней части задней панели, украшенной, к тому же, небольшим логотипом Huawei, можно узнать номер модели, название компании и страну производства.

Смартфон Р20 вполне комфортно управляется одной рукой. Если же, не перехватывая в ладони аппарат, дотянуться до верхнего края 5,8-дюймового экрана все-таки не удается, следует воспользоваться опцией «Миниокно» в настройках раздела «Управление».

Обзор Huawei P20: экран

В отличие от старшей модели, получившей AMOLED-дисплей, P20 оснастили 5,8-дюймовым RGBW-экраном типа FullView (пропорция сторон 18,7:9), на котором при разрешении FullHD+ (2244х1080 точек) обеспечивается плотность пикселей на дюйм в 428 ppi. Напомним, что на «правильной» RGBW-матрице к каждой RGB-ячейке добавляется четвертый субпиксель белого (W) цвета. Это позволяет обеспечить достаточную яркость при сниженном энергопотреблении, а, кроме того, улучшить цветопередачу и контрастность изображения, приблизив его к OLED-экранам. На презентации Р20 озвучили максимальную яркость дисплея — 770 нит, что, как выяснилось, на 23% больше, чем у iPhone X.

Результаты программы AnTuTu Tester показали, что сенсорный емкостной экран сможет распознать до десяти одновременных нажатий. Уровень яркости предлагается регулировать вручную или воспользоваться опцией «Авто». С помощью цветового круга с двумя пресетами ("Тепло" и «Холодно») в настройках «Экрана» легко изменить цветовую температуру — сделать изображения на экране более теплыми или наоборот, холодными. Цветовую гамму поможет скорректировать одна из двух опций — «Яркие» (DCI-P3) или «Обычные» (sRGB).

Изменить размеры элементов интерфейса (изображений и символов) можно в так называемом «режиме просмотра». В настройках легко поменять разрешение Full HD+ (2244x1080 точек) на более низкое — HD+ (1496x720 точек). При этом, выбор опции «Умное разрешение» положительно сказывается на энергосбережении. Режим защиты зрения, активируемый в том числе и по расписанию, призван снять усталость глаз. Интенсивность синего фильтра ("цветовая температура") регулируется самостоятельно.

В настройках предусмотрено переключение между двумя стилями экрана — обычным и с отдельным меню приложений. В последнем случае не нужно размещать все значки программ на рабочих столах. Новая опция, называемая почему-то «Контроллер» и по умолчанию организующая «челку» (темную нишу) на изображении в верхней части экрана, позволяет также скрывать ("зачесывать") этот лихой «чубчик». А вот опция повышения чувствительности сенсорного слоя для работы в перчатках доступна в разделе «Управление». Отметим, что экран Р20, помимо закаленного стекла (производитель неизвестен), защищает еще и специальная пленка.

Обзор Huawei P20: камеры

Камеры в P20 и P20 Pro, действительно, выделяются на фоне других флагманских устройств. К тому же, на презентации Huawei сообщили, что камера P20 получила наивысшую оценку (после Р20 Pro, разумеется) по качеству фото и общему качеству камеры от аналитиков DxO Mark — 107 и 102 балла, соответственно.

Новый смартфон может похвастаться обновленным камерным дуэтом, созданным в содружестве с компанией Leica Camera AG. Тыловой фото-модуль с 12-мегапиксельным цветным и 20-мегапиксельным монохромным (без цветных фильтров) сенсорами оснастили двумя объективами с асферичными линзами Summilux-H с одинаковым эквивалентным фокусным расстоянием (27 мм) и разной светосилой (f/1.6 и f/1.8). При этом, на сенсоре в 1/2.3 дюйма размер пикселя достигает 1,55 мкм (крупнее, чем у Galaxy S9+ или iPhone X), что позволяет камере улавливать больше света, не теряя деталей. Для повышения качества цветопередачи используется датчик цветовой температуры. О наведении на резкость заботится так называемый предиктивный 4D автофокус, в арсенале которого лазерный, фазовый и контрастный методы, а также измерение глубины резкости. Предсказуемость (предиктивность) заключается в прогнозировании направления движения объекта, что позволяет не выпускать его из фокуса. Максимальное разрешение цветных снимков составляет 3968х2976 точек (12 МП, 4:3), а черно-белой картинки (режим «Монохром», 20 МП, 4:3) — 5120х3840 точек.

У фронтальной камеры на базе 24-мегапиксельного датчика оказался широкоугольный объектив с фиксированным фокусом и светосилой f/2.0. Максимальное разрешение селфи в пропорции 4:3 получается 5632х4224 точки. В настройках предусматривается использование эффектов украшения и боке. Но это еще не все. Поддержка интеллектуальных функций дает простор для экспериментов с автопортретами, включая симуляцию студийного освещения.

Фронтальный фото-модуль сохраняет видео в HD-разрешении (1280х720 точек)@30 fps. В свою очередь, для тылового дуэта камер частоту кадров для Full HD (1980х1080 точек) можно увеличить до 60 fps. Для записи видео в качестве 4K (3840х2160 точек)@30 fps предлагаются стандартный (H.264/AVC) и более продвинутый кодек (H.265/HEVC). В число дополнительных режимов включены интервальная ("Отрезок времени", 1280х720 точек), а также замедленная съемка ("Замедление", 1080р@120 fps, 720p@240 fps и 720p@960 fps). Заметим, что событие, произошедшее за четверть секунды и записанное с частотой кадров 960 fps, будет длиться 8 секунд (30 fps).

В интерфейсе приложения «Камера» традиционно используется фирменный шрифт Leica. В нижней части видоискателя находятся пиктограммы основных режимов — «Диафрагма» (съемка с эмуляцией «широкой» диафрагмой до f/0.95), «Ночь», «Портрет», «Фото», «Видео», «Профи» и «Еще» (переход к дополнительным режимам), среди которых HDR, «Фильтр», «Сканер» и т.д. Разница в количестве мегапикселей у сенсоров используется для 2-кратного (так называемого гибридного) зума, масштабирующего изображение без потери качества. В сочетании с обычным цифровым зумом увеличение достигает 10х.

Значки в верхней части видоискателя позволяют выбрать режим работы вспышки, перейти к контекстным настройкам, а также активировать опции «Эффект пленки» ("Обычная", «Яркая», «Блеклая») и «Живые фото» (короткие видео, позволяющие увидеть, что происходило в кадре до и после съемки). В режиме «Профи» предлагается самостоятельно настроить способ замера экспозиции, значение ISO, выдержку, ступень экспокоррекции, метод фокусировки и баланс белого. Снимки для пост-обработки в этом случае удобно сохранять в RAW (DNG) формате.

Система распознавания сцен и объектов в реальном времени на базе ИИ автоматически устанавливает оптимальные съемочные параметры, включая цветопередачу, соответствующие объекту и условиям освещения. Теперь она обещает идентифицировать более 500 различных сценариев в 19 категориях, подбирая оптимальные параметры съемки для каждого кадра. Фирменная технология 6-осевой стабилизации изображения, называемая Huawei AIS (Artificial Intelligence Image Stabilization), также целиком возлагается на «процессорный разум», что помогает делать видеоклипы с частотой кадров 960 fps и неплохие фото в ночное время. Примеры снимков с дуэта тыловых камер можно посмотреть здесь.

Обзор Huawei P20: звук

Не очень приятной новостью стало отсутствие у Р20 стереодинамиков. Тем не менее, с помощью фирменного приложения «Музыка» можно воспроизводить треки высокого качества, например, из FLAC— или WAV-файлов. Как уже отмечалось, 3,5-мм аудио-коннектора на корпусе Р20 также, увы, не предусмотрено. Правда, в комплект входит нужный переходник и гарнитура с подключением по USB Type-C. Чтобы слушать музыку и одновременно подзаряжать батарею придется докупить специальный кабель (на AliExpress он обойдется примерно в 100 рублей).

После включения объемного звучания с эффектом присутствия по технологии Dolby Atmos открывается доступ к опциям воспроизведения — «Умный», «Фильм» и «Музыка», при этом, для последнего режима можно воспользоваться встроенными пресетами и графическим эквалайзером. Напомним, что технология Dolby Atmos оперирует не с каналами, а с так называемыми аудио-объектами. Фирменный видеоплеер «Видео» поддерживает новый аудио-стандарт Dolby AC-4, битовый поток которого способен нести канальный звук, аудио-объекты или их комбинацию. На смартфоне предустановлен тестовый видеоклип Horizon.mp4 с кодированием звука по AC-4.

Программа «Диктофон» сохраняет записи, которые можно помечать обычными и фото-тегами, в файлах формата M4A (2 канала: кодирование AAC-LC, 48 КГц, переменная разрядность).

Стоит отметить, что в новых смартфонах серии Р компания Huawei совместно с Savitech реализовала новую концепцию беспроводной передачи высококачественного звука HWA (Hi-Res Wireless Audio). Для Bluetooth-устройств создали кодек LHDC (Low latency and High-Definition audio Codec), который, как утверждается, превосходит стандартный SBC по скорости передачи почти в три раза (900 кбит/с против 328 кбит/с). Напомним, что, например, для aptX и aptX HD (24 бита/96 КГц) подобные значения составляют 384 кбит/с и 576 кбит/с, соответственно. HWA уже поддержали известные бренды аудиотехники, в том числе Audio-Technik, HiFiMan, iRiver, Onkyo, Pioneer, Sennheiser, TEAC и т.д.

Обзор Huawei P20: начинка, производительность

В основе базовой начинки P20 — система на кристалле HiSilicon Kirin 970, дебютировавшая еще в Huawei Mate 10 Pro (наш обзор здесь). Процессор, включающий два квартета ядер (четыре ARM Cortex-A73, 2,4 ГГц, и четыре Cortex-A53, 1,8 ГГц), работает в тандеме с ускорителем графики, 12-ядерным ARM Mali-G72 MP12. При этом, ключевой особенностью Kirin 970 стал модуль нейронных вычислений (Neural Processing Unit, NPU), благодаря которому «шарики» искусственного интеллекта крутятся гораздо быстрее. Процессор поддерживает приложения с технологиями машинного обучения, способными, например, распознавать объекты при фотосъемке, переводить тексты на несколько языков в реальном времени без подключения к интернету, прогнозировать запросы пользователя, оптимизируя производительность в соответствии со сценариями использования смартфона и т.д.

На своем борту Р20 несет 4 ГБ оперативной памяти. Ниже приводятся результаты основных тестов.

Тестирование Huawei P20. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Huawei P20. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Huawei P20. Результаты в бенчмарке 3DMark

Визуально оценить производительность смартфона помогут несколько предустановленных приложений от компании Gameloft, собранных в папке «Игры» (обычный стиль рабочего экрана).

Из 128 ГБ установленной встроенной памяти (типа UFS 2.1) доступно около 111 ГБ. Расширить это хранилище картами памяти microSD невозможно из-за отсутствия соответствующего слота. Поддержка технологии USB-OTG позволяет подключать к аппарату флэшки.

При одновременной установке двух модулей идентификации абонента в формате nanoSIM, они попеременно работают c одним радиоканалом в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). Поддерживаются сети четвертого 4G поколения, включая полосы частот 1 800 МГц, 2 600 МГц и 800 МГц (b3, b7 и b20). Стандарт связи LTE Cat.13 (DL) позволяет в сетях 4G достигать скоростей до 400 Мбит/с. Набор беспроводных коммуникаций включает также 2-диапазонный Wi-Fi-модуль 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.2 (BLE) и NFC.

Помимо использования для платежного сервиса Android Pay, интерфейс NFC окажется полезным, например, для того, чтобы узнать баланс транспортной карты «Тройка».

Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям поможет режим A-GPS. Спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS используются для определения точного местоположения и навигации.

Обзор Huawei P20: автономность

По сравнению с предшественником — P10, емкость несъемного аккумулятора в P20 немного выросла и составила 3 400 мА*ч (против 3 200 мА*ч). Сертифицированное зарядное устройство Huawei SuperCharge (максимальная мощность 22,5 В*А) заполняет батарею наполовину менее чем за полчаса.

Тестовая программа AnTuTu Tester показала результат в 8 070 баллов. По данным производителя, с «полным баком» Р20 обеспечит до 13 часов разговоров в 3G-сети, или до 16 часов веб-серфинга, или до 75 часов прослушивания музыки, или до 16 часов просмотра видео. При этом, воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 8,7% (тест в течение 7 часов).

В настройках раздела «Батарея» можно самостоятельно выбрать подходящий режим энергосбережения (включая «Ультра»), управлять запуском приложений в фоновом режиме, а также воспользоваться советами по оптимизации энергопотребления и т.п.

Обзор Huawei P20: особенности программного обеспечения

Смартфон P20 работает под управлением свежей версии операционной системы Android 8.1.0 (Oreo), интерфейс которой скрыт за фирменной оболочкой EMUI 8.1. Бросающихся в глаза отличий от лончера версии EMUI 8.0, который установлен, например, на Honor View 10 (наш обзор здесь), не заметно. Напомним, что в фирменной оболочке можно выбрать либо обычный стиль рабочего экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах), либо стиль с отдельным меню (экраном) приложений. Свайп одним пальцем от верхнего края экрана на панели уведомлений и быстрых настроек открывает ползунок регулировки яркости и только пять переключателей, а вот после свайпа двумя пальцами можно сразу увидеть содержимое этой панели полностью. Тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню доступа (если поддерживается) к часто используемым функциям.

Для перехода к настройкам домашнего экрана надо сделать тап с удержанием, либо прямой щипок. После чего легко изменить сетку значков приложений, определиться с эффектом перехода между экранами, выбрать нужный виджет и т.д.

Для системной навигации в настройках предлагается три варианта: обычная виртуальная панель, а также физическая и экранная навигационные кнопки. Очередность значков виртуальной панели ("Назад", «Домой» и «Недавние приложения») легко изменить, а также дополнить их четвертым — для вызова панели уведомлений. Функции управления можно также возложить на емкостную площадку дактилоскопического сканера. При этом, обычное ее касание эквивалентно действию кнопки «Назад», касание с удержанием возвращает на рабочий экран, горизонтальный свайп по площадке (влево или вправо) вызывает «колоду» последних использованных приложений, а свайп вверх от правого нижнего края экрана вызывает поиск Google . Для экранной навигационной кнопки, которую можно скрывать, жесты управления такие же.

В настройках предлагается активировать несколько движений, чтобы, например, отключать звук, снижать громкость звонка, отвечать на вызов и т.п. Кроме того, с помощью костяшек пальцев можно делать скриншоты, делить экран между двумя приложениями, быстро запускать нужную программу.

Для записи скринкаста (HD-видео с экрана смартфона) нужно опять же положиться на костяшки пальцев, либо одновременно нажать кнопку питания и качельку регулировки громкости (на увеличение).

Для быстрой разблокировки смартфона можно зарегистрировать свое лицо и/или до пяти отпечатков пальцев. Производитель напоминает, что подобная защита, хотя и удобна, но менее надежна, чем, например, традиционный PIN-код или графический ключ.

Чтобы без подключения к интернету переводить в реальном времени речь и сканированные камерой тексты, предлагается воспользоваться приложением Microsoft Translator, которое базируется на возможностях процессора с модулем нейронных вычислений.

Обзор Huawei P20: покупка, выводы

У новой флагманской модели от Huawei в первую очередь подкупают ее богатые фото-возможности. Хотя не следует забывать и об остальной, довольно продвинутой начинке этого смартфона, включая мощный процессор с модулем нейронных вычислений. Ведь благодаря именно ему, тыловой дуэт камер Leica с высокой светосилой и 24-МП фронтальная камера для селфи обрели продвинутые интеллектуальные функции. Вытянувшийся в модном тренде корпус Huawei Р20 оснастили «высоким» экраном с аккуратной небольшой «челкой». Среди прочих достоинств флагманского девайса стоит еще отметить сертифицированную быструю зарядку Huawei SuperCharge, интерфейс NFC, а также свежую версию ОС Android 8.1 с обновленным лончером EMUI 8.1.

Можно лишь посетовать на то, что у младшей флагманской модели такая слабая влагозащита корпуса, к тому же, нет слота для карт памяти microSD, ну и, пожалуй, самое главное — отсутствует 3,5-мм коннектор для аудио-гарнитуры.

В крупных розничных сетях, на момент тестирования, за Huawei Р20 просили 44 990 рублей, при этом, 5,8-дюймовый Samsung Galaxy S9 с 64-гигабайтным хранилищем обошелся бы там же на 15 тысяч дороже (59 990 рублей). Как прямой соперник, конечно, не вариант. А вот за те же 44 990 рублей предлагали, например, OnePlus 5T. Перед Huawei Р20 этот известный «убийца флагманов» может похвастаться довольно мощным процессором Qualcomm Snapdragon 835 и 8 ГБ оперативной памяти, да еще наличием 3,5-мм аудио-коннектора. Ведь преимущество 6-дюймового AMOLED-экрана (если не брать во внимание его экономное энергопотребление) для кого-то может показаться спорным. Несмотря на неплохие, в принципе, камеры, OnePlus 5T существенно уступает Huawei Р20 по фото-возможностям.

Итоги обзора смартфона Huawei P20 Плюсы:

Мощный процессор с модулем нейронных вычислений «Высокий» экран с «челкой» Двойная камера Leica с высокой светосилой 24-МП камера для селфи Сертифицированная быстрая зарядка Huawei SuperCharge Наличие интерфейса NFC Свежая версия ОС Android 8.1 с обновленным лончером EMUI 8.1 Минусы:

Слабая влагозащита корпуса Нет слота для карт памяти microSD Отсутствует 3,5-мм коннектор для аудио-гарнитуры