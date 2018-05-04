8 полезных советов, как подготовить смартфон к отпуску

Отправляясь в отпуск, командировку или любую дальнюю поездку, мы можем долго собирать сумки и чемоданы, а вот про подготовку смартфона часто забываем. Напрасно, ведь именно мобильный гаджет будет связывать нас с близкими, указывать путь в незнакомых местах и даже просто развлекать, чтобы мы не заскучали в дороге. Все это важно продумать заранее, подготовив устройство к отсутствию Интернета и любым другим возможным тяготам.

Не скупитесь на чехол

Прежде всего перед поездкой позаботьтесь о физической защите смартфона, особенно если вы пользуетесь дорогим флагманом. Даже если вы достаточно аккуратны и никогда не роняли мобильные устройства, в дороге чехол никогда не будет лишним. Для многих моделей существуют десятки различных кейсов и бамперов со специальными уплотнениями на углах и торцах, которые позволят уберечь экран и корпус гаджета от падений. Для максимальной защиты стоит поискать варианты со шнурком для фиксации на запястье — в таком чехле устройство и выронить сложно, и выхватить из рук его будет очень проблематично.

Если это поездка на море, имеет смысл подготовить влагонепроницаемый кейс для использования смартфона даже под водой. Такие аксессуары позволяют привезти из отпуска по-настоящему эффектные кадры, для которых обычно требуются смартфоны с полной защитой от влаги и пыли. Еще один вариант полезного в поездке аксессуара — это чехол, совмещенный с дополнительным аккумулятором. Не всегда же удается оставить гаджет на зарядку на ночь, особенно с ограниченным количеством розеток в вашем номере, поэтому кейс с собственным элементом питания всегда будет очень кстати. Без лишней подготовки он сможет подзаряжать смартфон прямо на ходу, куда бы вы ни отправились.

Купите внешний аккумулятор

Альтернативой чехлу с батарейкой может стать отдельный пауэрбанк. Для любой поездки это просто незаменимая вещь, которая всегда должна быть в сумке. В основном они различаются емкостью и поддержкой различных технологий, ускоряющих подпитку подключенных устройств и восполнение собственное энергии. На некоторых моделях предусматривается сразу несколько портов на выход, чтобы одновременно можно было заряжать сразу пару смартфонов. Также в продаже можно найти модели пауэрбанков со встроенными фонариками или солнечными панелями, позволяющими восстановить часть заряда даже вдали от розетки. Это отличный вариант для любых поездок.

Ознакомьтесь с условиями роуминга

Даже если вы собираетесь брать местную SIM-карту в стране пребывания, обязательно ознакомьтесь с условиями роуминга вашего оператора до поездки. Узнайте, во сколько обойдется минута разговора с домом, одно сообщение и 1 Мб трафика. Сейчас у многих провайдеров есть особые тарифные планы и опции для поездок за границу. Они могут предполагать фиксированное количество минут для звонков и даже при наличии обязательной абонентской платы будут куда выгоднее, чем стандартные условия вашего тарифа. Оцените, насколько вам это необходимо, и подключите все необходимое еще до отъезда.

Настройте блокировку устройства

Отпуск и вообще любая поездка — отличный повод, чтобы наконец познакомиться с системой блокировки вашего смартфона. Это может быть PIN-код, графический ключ или любая биометрическая защита. Удобнее всего использовать сканер отпечатков пальцев, который сейчас есть практически на каждом смартфоне. В первую очередь блокировка позволяет быть готовым к непредвиденным ситуациям. Она нужна для защиты ваших личных данных и данных ваших привязанных карт в случае утери или кражи устройства. Особенно это актуально, если вы привыкли пользоваться бесконтактной оплатой через сервис Android Pay.

Освободите память смартфона

Если именно смартфон используется в качестве основного фотоаппарата, то перед поездкой стоит проверить наличие свободной памяти и удалить ненужные вам файлы. Свободное место понадобится для новых фото и видеозаписей, а также для вспомогательных приложений, речь о которых пойдет чуть ниже. Навести порядок в галерее уже имеющихся в памяти снимков позволят облачные сервисы, куда можно загрузить часть изображений, удалив их при этом со смартфона. Лучшим приложением для этих целей является Google Фото. В нем все предельно просто и понятно. Доступен этот сервис и для Android, и для iOS.

Подготовьте офлайн-карты

Для ориентации в незнакомом городе обязательно загрузите на смартфон карты, работающие без Интернета. Включив на устройстве GPS, вы всегда сможете понять, где конкретно находитесь и в какую сторону необходимо идти. Многие такие карты содержат и перечень различных достопримечательностей, кафе, аптек и других мест, которые могут оказаться полезными в поездке. В пример можно привести известный сервис Maps.me, отличающийся своей подробностью, однако на самом деле загрузить нужный участок карты можно и в стандартном сервисе Google Карты. Соответствующая опция доступна в стандартном меню приложения, вам потребуется лишь указать границы той территории, которая вам потребуется в режиме офлайн. Подготовка приложения займет всего две минуты.

Скачайте путеводители

Если вы отправляетесь в поездку в неизвестный вам город и не привыкли пользоваться экскурсиями туроператоров, стоит загрузить на телефон приложения-путеводители. Они будут полезны, даже если целью вашего визита является рабочая командировка. Причем речь не только о сборниках маршрутов и описаний интересных мест вроде Redigo. Очень полезным может оказаться простой сервис с отзывами о различных заведениях: ресторанах, отелях, ночных клубах и так далее. В пример можно привести известный многим TripAdvisor, доступный как для iOS, так и для Android. Вообще, приложений, которые могут оказаться полезными в пути и на этапе подготовки к поездке, довольно много.

Не забудьте про развлечения

Путь до места отдыха может оказаться неблизким. Скрасить долгую дорогу вполне может набор подготовленных заранее мобильных игр, работающих без Интернета. Ведь по сей день мало в каких самолетах и поездах предоставляется возможность выхода в Сеть. Еще до поездки предварительно загрузите любимые аркады и головоломки, отключите Интернет и убедитесь, что игра запускается и не требует от вас дополнительных загрузок. В Google Play для таких случаев есть даже специальная страница с десятками офлайн-игр.

Также на устройство можно загрузить фильмы, музыку, аудиокниги или даже веб-страницы, которые можно почитать без подключения к Сети. Все это позволит вам скоротать не один час времени, и дальняя дорога пролетит незаметно. Главное — подготовить все необходимое еще на берегу.