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Тест Sony KD-65AF8: премиум-телевизор с Android на борту
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Тест Sony KD-65AF8: премиум-телевизор с Android на борту 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Телевизор Sony KD-65AF8 демонстрирует, как на базе демократичной Android можно создать настоящее устройство премиум-класса с отличной картинкой, звуком и оснащением. Однако, такое устройство обойдется недешево как в плане энергопотребления, так и в плане цены.
Классный звук
Для начала — о самом хорошем. С технологией Acoustic Surface компании Sony удалось добиться в высшей степени инновационного и при этом очень качественного воспроизведения аудио. Устройство заставляет вибрировать всю поверхность панели, то есть, при проигрывании звука экран выступает в роли динамика. Во время тестирования звук был хорошим, с прекрасными басами и ясными высокими частотами.
Отличное изображение
Устройство от Sony относится к премиум-классу не только акустически, но и в плане изображения. Вне зависимости от того, что используется для воспроизведения — один из трех двойных тюнеров (DVB-T2, DVB-S (2) и DVB-C), HDMI-кабель или стриминговые приложения — данный OLED-телевизор демонстрирует отличную контрастность и превосходные цвета. Контент Sony TV в разрешении 4К при желании можно транслировать с HDR-улучшением. Поддерживаются стандарты HDR10, Dolby Vision и HLG. Результаты заслуживают внимания вне зависимости от того, какой контент поступает из источника сигнала — SD или HD. Хорошее оснащение
Помимо шести ТВ-тюнеров, на задней панели устройства вы найдете целых четыре HDMI-порта, композитный видеовыход, а также три USB-интерфейса. Через последние можно подключить любой носитель медиаданных и воспроизводить видео или музыку во всех популярных форматах. В то же время вы можете и записывать телепрограммы, используя функции записи через USB с цифрового тюнера.
Android с высокой производительностью и хорошим управлением
Этот телевизор от компании Sony можно подключить к домашней сети через LAN-кабель или WLAN-модуль. В качестве операционной системы используется Android 7. Преимущества здесь видны в первую очередь в очень наглядном и быстро работающем меню, а также в поразительно большом выборе доступных приложений. В магазине приложений Google найдутся соответствующие приложения практически для любого медиа-сервиса, да и игр представлено более чем достаточно. Еще одной особенностью является интегрированный Chromecast. Благодаря этому можно запускать видео со смартфона прямо на телевизоре одним прикосновением пальца и наслаждаться полнотой великолепия 65-дюймовой OLED-панели. Несмотря на обилие функциональных возможностей, дистанционное управление при помощи пульта остается простым и понятным. Кроме того, интегрированное голосовое управление от Google тоже есть за что похвалить. Не для экономных
Но в конце концов, есть у нас повод для критики. При всех своих достоинствах, замечательный яркий OLED-дисплей телевизора имеет побочный эффект в виде довольно высокого уровня энергопотребления, который в нормальном режиме работы составляет 136 Вт. Конечно, его можно немного снизить благодаря включению интегрированного ECO-режима. При этом независимо от настроек телевизор в режиме ожидания будет потреблять около 1,9 Вт, что на наш взгляд чрезмерно. Таким образом, устройство заслуживает метку энергоэффективности «B» по стандартам ЕС.
QLED-альтернатива: Samsung QE65Q8C В лице QE65Q8C компания Samsung выводит на старт настоящего конкурента OLED — телевизор с дисплеем Quantum Dot LC. Качество изображения данного 65-дюймового аппарата нам исключительным образом нравится, да и звук не дает никаких поводов для критики. Так как оснащение и удобство эксплуатации тоже находятся на очень высоком уровне, этот представитель ассортимента Samsung также занимает довольно высокую позицию в нашем рейтинге 4К-телевизоров с диагональю больше 56 дюймов.
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