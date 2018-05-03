Тест Sony KD-65AF8: премиум-телевизор с Android на борту 

Телевизор Sony KD-65AF8 демонстрирует, как на базе демократичной Android можно создать настоящее устройство премиум-класса с отличной картинкой, звуком и оснащением. Однако, такое устройство обойдется недешево как в плане энергопотребления, так и в плане цены.
Классный звук
Для начала — о самом хорошем. С технологией Acoustic Surface компании Sony удалось добиться в высшей степени инновационного и при этом очень качественного воспроизведения аудио. Устройство заставляет вибрировать всю поверхность панели, то есть, при проигрывании звука экран выступает в роли динамика. Во время тестирования звук был хорошим, с прекрасными басами и ясными высокими частотами.
Отличное изображение
Устройство от Sony относится к премиум-классу не только акустически, но и в плане изображения. Вне зависимости от того, что используется для воспроизведения — один из трех двойных тюнеров (DVB-T2, DVB-S (2) и DVB-C), HDMI-кабель или стриминговые приложения — данный OLED-телевизор демонстрирует отличную контрастность и превосходные цвета. Контент Sony TV в разрешении 4К при желании можно транслировать с HDR-улучшением. Поддерживаются стандарты HDR10, Dolby Vision и HLG. Результаты заслуживают внимания вне зависимости от того, какой контент поступает из источника сигнала — SD или HD. Хорошее оснащение
Помимо шести ТВ-тюнеров, на задней панели устройства вы найдете целых четыре HDMI-порта, композитный видеовыход, а также три USB-интерфейса. Через последние можно подключить любой носитель медиаданных и воспроизводить видео или музыку во всех популярных форматах. В то же время вы можете и записывать телепрограммы, используя функции записи через USB с цифрового тюнера.
Android с высокой производительностью и хорошим управлением
Этот телевизор от компании Sony можно подключить к домашней сети через LAN-кабель или WLAN-модуль. В качестве операционной системы используется Android 7. Преимущества здесь видны в первую очередь в очень наглядном и быстро работающем меню, а также в поразительно большом выборе доступных приложений. В магазине приложений Google найдутся соответствующие приложения практически для любого медиа-сервиса, да и игр представлено более чем достаточно. Еще одной особенностью является интегрированный Chromecast. Благодаря этому можно запускать видео со смартфона прямо на телевизоре одним прикосновением пальца и наслаждаться полнотой великолепия 65-дюймовой OLED-панели. Несмотря на обилие функциональных возможностей, дистанционное управление при помощи пульта остается простым и понятным. Кроме того, интегрированное голосовое управление от Google тоже есть за что похвалить. Не для экономных
Но в конце концов, есть у нас повод для критики. При всех своих достоинствах, замечательный яркий OLED-дисплей телевизора имеет побочный эффект в виде довольно высокого уровня энергопотребления, который в нормальном режиме работы составляет 136 Вт. Конечно, его можно немного снизить благодаря включению интегрированного ECO-режима. При этом независимо от настроек телевизор в режиме ожидания будет потреблять около 1,9 Вт, что на наш взгляд чрезмерно. Таким образом, устройство заслуживает метку энергоэффективности «B» по стандартам ЕС.
QLED-альтернатива: Samsung QE65Q8C В лице QE65Q8C компания Samsung выводит на старт настоящего конкурента OLED — телевизор с дисплеем Quantum Dot LC. Качество изображения данного 65-дюймового аппарата нам исключительным образом нравится, да и звук не дает никаких поводов для критики. Так как оснащение и удобство эксплуатации тоже находятся на очень высоком уровне, этот представитель ассортимента Samsung также занимает довольно высокую позицию в нашем рейтинге 4К-телевизоров с диагональю больше 56 дюймов.
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10 лучших UHD телевизоров с диагональю от 56 дюймов
Curved TV: в чем преимущества изогнутых телевизоров? Результаты тестирования Sony KD-65AF8 Характеристики и результаты тестирования Sony KD-65AF8 Соотношение цена/качество 61 Тип экрана и подсветки OLED Локальное затемнение — Диагональ экрана 65 дюймов Разрешение UHD (3.840 x 2.160 пикселей) Качество изображения: HD ТВ очень хорошо Качество изображения: Blu-ray очень хорошо Максимальная яркость 577 кд/м² Максимальный контраст 8.792:1 Шахматная контрастность 221:1 HDMI 2.0 да 3D: технология — 3D: очки в комплекте — Угол обзора по горизонтали (1/2 макс. контрастности) 100° Угол обзора по вертикали (1/2 макс. контрастности) 100° Потребляемая мощность при работе 136 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 1,9 Вт Класс энергопотребления B Режим энергосбережения — Подставка: поворотный шарнир — Цифровой кабельный ТВ-тюнер 2 тюнера Цифровой спутниковый ТВ-тюнер 2 тюнера Разъемы: HDMI 4 разъема Разъемы: Scart — Разъемы: композитный (FBAS) — LAN 1 разъем WLAN да Smart-TV: Facebook Smart-TV: Amazon Instant Video да Smart-TV: Netflix да Smart-TV: Maxdome да Smart-TV: Youtube да Smart-TV: Erweiterbar да Smart TV: Установка дополнительного ПО да Smart TV: Браузер да Сервисы HBBTV да USB 3 разъема USB: запись ТВ-эфира да Сеть: поддержка DLNA да DivX — H264 да HEVC да DTS да AC3 да MP3 — Выход на наушники 1 разъем Цифровой аудиовыход 1 разъем Динамики 4 x 10 Вт (Sinus), с сабвуфером Габариты (с подставкой) 145 x 84 x 26 см Ширина (без подставки) 55 мм Вес нет данных Дата теста 2018-04-06 Стоимость дюйма экрана 53,85 евро за дюйм Фото: компания-производитель