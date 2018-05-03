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В США запретили запрещать самостоятельный ремонт электроники
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В США запретили запрещать самостоятельный ремонт электроники 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Федеральная торговая комиссия США (FTC) запретила крупным производителям клеить на электронику стикеры и пломбы, срыв которых приводит к лишению гарантии. Регулятор постановил, что автоматическое снятие товара с гарантии противоречит закону и лишает потребителей права ремонтировать устройства в сторонних сервис-центрах.
Если Sony, Microsoft, Nintendo, HTC и ASUS не изменят гарантийную политику в 30-дневный срок, ведомство грозит обратиться в суд. Решение касается и корейского автоконцерна Hyundai, который запрещает американцам использовать при ремонте неоригинальные запчасти. Об этом пишет Motherboard со ссылкой на письмо, разосланное FTC компаниям-нарушителям.
Чтобы воспрепятствовать самостоятельному или несертифицированному ремонту, производители электроники часто опечатывают корпуса устройств пломбами и наклейками. Срыв стикера служит обоснованием для отказа в гарантийном обслуживании.
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В своем решении FTC ссылается на текст федерального закона Магнусона-Мосса, принятого в 1975 году. Там говорится, что ни один производитель, взимающий за товар свыше $5, не имеет права накладывать ограничения на ремонт устройства, подлежащего гарантийному обслуживанию.
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