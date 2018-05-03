Xiaomi показала голосовой переводчик за $47

Xiaomi показала голосовой переводчик за $47Xiaomi любит выделяться на фоне других технологических компаний. Теперь китайцы выпустили голосовой переводчик Konjac AI Translator.

Это небольшое устройство по размеру не больше, чем MP3-плеер. Оно оснащено четырьмя клавишами: две отвечают за регулировку громкости, ещё две — за запись голосов пользователей и прослушивание переведенного текста.

Внутри алюминиевого корпуса заключён аккумулятор на 900 мАч. Гаджет поддерживает 14 языков, среди которых есть английский и китайских. Какие ещё, не уточняется.

Xiaomi Konjac AI Translator уже продаётся и стоит $47.