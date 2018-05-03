Привет, пингвин: обзор ноутбука с Linux для новичков

Если вы серьезно увлекаетесь современными технологиями, то, скорее всего, имели дело с Linux, и не только тогда, когда сбросили соседям забытый пароль от «семерки» с помощью LiveUSB. Но для повседневного использования ОС с открытым исходным кодом по-преж­не­му кажется неудобной. Самостоятельно находить и вручную устанавливать все программы — то еще удовольствие.

Tuxedo InfinityBook 14 с Ubuntu 17.10 можно купить на tuxedocomputers.com по цене от 50 000 рублей. Вариант с Windows 10 Home обойдется дороже. Есть доставка в РФ

Несмотря на это, многие пользователи хранят верность Linux и рекомендуют легкую в управлении и максимально полную Ubuntu 10.17. И оправдываться тем, что не хочется возиться с установкой программ, можно весьма условно, ведь в Европе существует компания Tuxedo, которая устанавливает на ПК и ноутбуки идеально сконфигурированные дистрибутивы ОС Linux. Причем делает это так, что даже все функциональные клавиши и светодиодные индикаторы выполняют то, что от них требуется.

Ощущается как Windows К вышеуказанному следует добавить, что рассматриваемая модель Infinity­Book Pro 14 — это потрясающий ноутбук премиального класса с функцией двойной загрузки на случай тотального неприятия Linux: в качестве альтернативной ОС выс­тупает Windows 10.

Ноутбук Tuxedo InfinityBook 14 оснащается четырьмя портами USB (один из них — USB Type-C), microSD-карт-риде­ром, высокоскоростным SSD и процессором Intel Core i5 (два ядра частотой от 1,2 до 3,2 ГГц). Дисплей на базе IPS—

матрицы с хорошей яркостью 272 ­кд/м2, но низкой контрастностью (138:1) и недостаточным охватом цветового пространства sRGB (68%). Эргономичность превосходная: бесшумная работа благодаря пассивному охлаждению, отличное качество корпуса, приятная клавиатура и трекпад. Без подзарядки работает довольно долго: с офисными приложениями — около 11 часов, при просмотре видео — около девяти часов.

Но использовать вариант с Windows совсем не обязательно — наверняка и в офисе, и дома много рутинной работы на компьютере вы выполняете в браузере. Электронная почта, различные офисные задачи, просмотр видеороликов, общение в мессенджерах — в Linux по ощущениям все это ничем не отличается от Windows.

А если нужно поработать с собственными материалами, Ubuntu предлагает множество интересного ПО: Libre­Office — пакет, включающий текстовый и табличный редакторы, программу для создания и просмотра презентаций и многое другое; графический редактор Gimp; средства для работы с мультимедийными файлами — для воспроизведения видеороликов и музыки — и дополнительные инструменты: например, для захвата экрана с целью создания скриншотов; архиватор и еще кучу всего. То есть это идеальный вариант для того, чтобы попробовать Linux.

Linux пользуется репутацией системы для заумных юзеров. Но те, кто работает на ОС Ubuntu, знают наверняка: это неправда. Ubuntu, сконфигурированная компанией Tuxedo для ноутбука, управляет светодиодными индикаторами — например, отображающими состояние батареи лэптопа. Некоторые моменты вызывают настоящее воодушевление: когда, например, беспроводная мышь с USB-донглом начинает работать сразу и без задержки, которую вызывает установка драйверов (а именно это свойственно Windows), или подключенный к сети принтер HP самым естественным образом определяется в параметрах печати и становится готовым к использованию за секунды.

Пакет HPLIP со всеми драйверами и программами для МФУ и принтеров HP встроен в Ubuntu, так что не требуется сначала что-то устанавливать с помощью команд «sudo». Зато в Windows нужно вручную устанавливать дополнительное ПО. Одним словом, печать и сканирование на Linux начинают работать сразу же, пользовательский интерфейс даже более удобен, чем в Windows 10. Здесь быстрее можно найти такие параметры, как размер бумаги или формат. Единственный минус: не работает индикатор уровня чернил в картриджах.

Еще немного пришлось повозиться с сопряжением ноутбука и беспроводных наушников: они издавали такой дребезжащий звук, будто из телефона 80-х, что он резал ухо. Причина вскоре нашлась. Наушники сначала определились как гарнитура, и Bluetooth использовал протокол HFP/HSP с низким качеством звучания. После ручной установки профиля A2DP наушники снова стали издавать высококачественный звук.

Время от времени капризничает

Эти небольшие проблемы решились быстро, но кое с чем не удалось справиться, а именно — с воспроизведением музыки из сервиса Amazon Music Unlimited. Предустановленный браузер Firefox не поддерживает плагин Flash, за развлечения пришлось отдуваться Google Chrome. Но и он иногда взбрыкивал: например, локальные копии треков Amazon браузер проигрывал через раз, а воспроизводить потоки упорно отказывался.

И тут началось то самое, с чем Linux ассоциируется у множества пользователей: поиск решения проблемы на бесконечных просторах разнообразнейших форумов. Установили Kodi — не прокатило. Установили Nuvola — тоже мимо. В конце концов, использовали запасной вариант — Windows 10. Но в общем и целом Ubuntu заслужила 8 баллов из 10.

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Как установить Ubuntu в режиме UEFI Фото: компании-производители, CHIP