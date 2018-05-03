Как использовать два Bluetooth-устройства на Galaxy S9 одновременно

Самолёт или поезд — подходящее место для знакомства с новым фильмом. Разделить просмотр с другом без необходимости одалживать наушник под силу Galaxy S9. Флагманский смартфон умеет подключаться и передавать звук на два Bluetooth-девайса одновременно.

Функция называется Dual Audio, сообщает Android Central. Она не новая и доступна на Galaxy S8, Galaxy S8+ и Note 8. При этом о ней многие не знают.

Для одновременного подключения нескольких девайсов перейдите в меню подключений в настройках. Затем выберите Bluetooth.

Кликните по иконке трёх точек в правом верхнем углу и откройте Dual Audio. Последний шаг — активация функции. После этого можно подключаться к двум беспроводным наушникам и наслаждаться совместным просмотром.

Звук воспроизводится с небольшим запозданием на одной паре. Откалибровать это невозможно. Скорее всего, слушать две Bluetooth-колонки в одной комнате будет не совсем комфортно.

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