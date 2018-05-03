Рейтинг: самые популярные ноутбуки в России

Издание «Бестселлеры ИТ-рынка» назвало ноутбуки, которые россияне чаще всего приобретали в прошлом году. Лидером отечественного рынка стал бюджетный 15.6-дюймовый ноутбук Acer Extensa 2519 на базе процессоров Celeron/Pentium серии N (платформа Intel Braswell). Далее следуют ещё две модели такой же диагонали — Lenovo 100-15ACL на платформе AMD Carrizo-L и модель Acer Aspire E5-575G на Intel Core Skylake/Kaby Lake c дискретной графикой. Среди компактных моделей самым популярным стал 11-дюймовый гибридный ноутбук Lenovo Yoga 300 11. Кстати, гибрид впервые в истории отечественного рынка побеждает в данной категории. Второе и третье места здесь заняли модели от Prestigio — Smartbook 116A и 116С. В сегменте «12 дюймов» тройка лидеров выглядит следующим образом: Lenovo ThinkPad X270, HP EliteBook 820 G3 и Apple Macbook. Среди 13-дюймовых моделей наибольшим спросом пользовались Prestigio Smartbook 133S, ASUS Zenbook UX310 и Apple Macbook Air 13. Нишу 17-дюймовых моделей целиком заняла продукция ASUS: X751S, X756U и ROG GL753V.

Источник: DailyComm

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