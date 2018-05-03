Ещё
Рейтинг: самые популярные ноутбуки в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рейтинг: самые популярные ноутбуки в России 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Издание «Бестселлеры ИТ-рынка» назвало ноутбуки, которые россияне чаще всего приобретали в прошлом году. Лидером отечественного рынка стал бюджетный 15.6-дюймовый ноутбук Acer Extensa 2519 на базе процессоров Celeron/Pentium серии N (платформа Intel Braswell). Далее следуют ещё две модели такой же диагонали — Lenovo 100-15ACL на платформе AMD Carrizo-L и модель Acer Aspire E5-575G на Intel Core Skylake/Kaby Lake c дискретной графикой. Среди компактных моделей самым популярным стал 11-дюймовый гибридный ноутбук Lenovo Yoga 300 11. Кстати, гибрид впервые в истории отечественного рынка побеждает в данной категории. Второе и третье места здесь заняли модели от Prestigio — Smartbook 116A и 116С. В сегменте «12 дюймов» тройка лидеров выглядит следующим образом: Lenovo ThinkPad X270, HP EliteBook 820 G3 и Apple Macbook. Среди 13-дюймовых моделей наибольшим спросом пользовались Prestigio Smartbook 133S, ASUS Zenbook UX310 и Apple Macbook Air 13. Нишу 17-дюймовых моделей целиком заняла продукция ASUS: X751S, X756U и ROG GL753V.
Источник: DailyComm
Фото: Acer Опрос: Для чего вы используете ноутбук? Смотрю сериалы, не вставая с дивана Беру с собой на работу/учебу Играю за ноутбуком, когда рядом нет компьютера Мне не нужен ноутбук, и без него надо зарядить сто гаджетов Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Новый игровой ноутбук от Acer получил мощный процессор Intel Core i9  Xiaomi представила новую версию ноутбука Silver Mi Notebook Air
Chip.ru: последние новости
Привет, пингвин: обзор ноутбука с Linux для новичков Покупаем процессор: рекомендации по выбору CPU Sony представила внешние твердотельные накопители с USB 3.1 Gen 2
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки410
Windows сломал компьютеры по всему миру71
Популярный российский блогер найден мертвым136
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня24
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе151
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Другое
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение