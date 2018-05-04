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В Huawei придумали смарт-часы с игровыми возможностями
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В Huawei придумали смарт-часы с игровыми возможностями 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) удовлетворила патентную заявку Huawei на игровые смарт-часы, у которых роль тачпада берет на себя ремешок. В автосимуляторах, например, одна его часть должна реагировать на свайпы, чтобы симулировать управление рулевым колесом, другая — отвечать за нажатия педаль тормоза и газа.
Кроме того, реагирующая на прикосновения поверхность браслета может использоваться для захвата снимка на фронтальную камеру смартфона, управления персонажем в шутерах от первого лица, а также отвечать за передвижение курсора при копировании и вставки текста.
При расположении «умных» часов в горизонтальной ориентации роли сенсорных областей могут меняться, сообщает GSMArena. Например, если пользователь перевернет устройство, за рулевое управление будет отвечать одна сторона ремешка, за торможение — другая.
∎Обзор смартфона Huawei P20: машинный разум на службе у камер читайте также
Игровые смартфоны уже нельзя назвать диковинкой. Устройства, оптимизированные под нужды геймеров, с недавних пор выпускают Razer, ZTE и Xiaomi. Если задумка Huawei когда-либо будет реализована в виде коммерческой модели (заявка была подана в конце прошлого года), она может открыть совершенно новую нишу мобильных игр.
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