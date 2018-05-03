Apple iPad 9.7 LTE 128GB: аппаратный апгрейд 2018

После того, как хайп вокруг сравнительно дорогой Pro-серии iPad, топовая модель которой в настоящее время возглавляет наш рейтинг планшетов, начал потихоньку стихать, инженеры из Купертино снова посвятили свое рабочее время совершенствованию планшетов средней ценовой категории. Итоги теста На этот раз при ежегодном обновлении iPad компания Apple внедрила улучшения, как говорится, «в деталях». Во время тестовых испытаний особое внимание привлекла значительно более высокая производительность, которая скорее всего является следствием установки более быстрой SoC. Кроме того, инженеры из Купертино впервые реализовали для «мейнстримового» iPad поддержку официального стилуса Apple Pencil. Самым большим недостатком оказалась продолжительность времени автономной работы: она по сравнению с предшествующей моделью сильно снизилась. Преимущества выдающееся удобство эксплуатации в целом хороший дисплей как топовая модель — хорошее оснащение превосходная операционная система Недостатки низкая продолжительность времени автономной работы мало аргументов для апгрейда Apple Pen не входит в коплект поставки Результаты тестирования Apple iPad Pro 9.7 Соотношение цена/качество Отлично Соотношение цена/качество: 76 Управление (50%): 99.7 Мобильность (20%): 70.7 Дисплей (20%): 98 Оснащение (10%): 98 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 93% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Новинка 2018 года выпуска хотя и может похвастать несколькими нововведениями, но в повседневной жизни большая их часть может попросту остаться незаметной. Особенно выделяется на этом фоне появление официальной поддержки Apple Pencil (около 7 тыс. руб.) — стилуса для ввода рукописного текста, рисования и работы с разными приложениями, которые поддерживают подобные устройства ввода. Эту технологию компания Apple делает доступной на «обычных» iPad впервые — версия планшета от 2017 года работу со стилусом не поддерживает. При этом Pencil не является составной частью комплекта поставки и должен приобретаться отдельно. Данный iPad, конечно, очень удобен в эксплуатации. Он отличается абсолютно плавно работающей оболочкой, замечательной производительностью во всех приложениях и очень хорошей операционной системой iOS в версии 11.3. Оснащение соответствует стандартам iPad в среднеценовом сегменте, удивляет, разве что, апгрейд процессора. Здесь установлен новый Apple A10 с четырьмя вычислительными ядрами и тактовой частотой 2,34 ГГц (знакомый нам по iPhone 7 (Plus)), плюс известная графическая система PowerVR-GT7600. В список наиболее важных элементов оснащения нового iPad входят также 2 Гбайт оперативной памяти, LTE-модуль, WLAN-модуль стандарта ac и 128 Гбайт флеш-памяти. В целом, обновленный iPad получился более чем пригодным для повседневного применения.

Дисплей и мобильность

Компания Apple оснащает свой новый планшет 9,7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 4:3 — стандартной для iPad размерности. Разрешение составляет 2048 х 1536 пикселей, что в итоге дает плотность изображения в 264 ppi. Короче говоря, iPad дает картинку четкую и практически без видимой пикселизации.

Измеряемые характеристики дисплея, полученные в тестовом центре Chip, более чем оправдывают ожидания и практически не отличаются от таковых у предшествующей модели — разумеется, с учетом погрешности измерений и отклонений в серийной сборке. Максимальная яркость достигает 482 кд/м2 — в целом, очень хороший показатель даже в сравнении с другими планшетами на Android или Windows.

Шахматная контрастность составляет 115:1 — приемлемый по сравнению с конкурентами результат. В итоге мы присваиваем дисплею хорошую оценку. Неожиданное разочарование

Неожиданно разочаровал нас новый iPad во время испытаний аккумулятора. Тестовые методики Chip базируются на двух сценариях. Один из них, режим видеовоспроизведения, продолжал выполняться всего лишь 5 часов 49 минут. Для сравнения: прошлогодний iPad поработал в таком режиме 7 часов 35 минут.

Мы предполагаем, что причина столь существенной разницы кроется в сочетании значительно более производительной SoC и проблематичного, как и ранее, энергопотребления iOS 11.

По второму тестовому сценарию, то есть в режиме веб-серфинга, iPad 2018 со своими почти шестью часами автономной работы показал результат почти на 90 минут хуже, чем предшествующая модель.

Вывод напрашивается сам собой: продолжительность времени автономной работы, особенно, если вспомнить о стоимости, стремящейся к 40 тыс. руб., крайне разочаровывает. Однако проблемы с новыми версиями iOS должны быть решены в самые ближайшие сроки, так как именно они заметно портят впечатление от обновленного планшета.

Альтернатива: Samsung Galaxy Book 10.6 LTE Во время тестовых испытаний Samsung Galaxy Book 10.6 LTE (SM-W627NZKB), с учетом довольно высокой стоимости (около 42 тыс. руб.), во всех отдельных зачетных дисциплинах показал результаты выше среднего уровня.

Альтернатива: Huawei MediaPad M5 8 Даже если iPad, как и раньше, доминируют на рынке планшетов, такие производители, как Samsung или Huawei, создают отличные Android-модели. К примеру, недорогим и заслуживающим рекомендации является Huawei MediaPad M5, который стоит чуть более 10 тыс. руб. Он работает под Android 8.0, оснащен 64-гигабайтной встроенной памятью и LTE-модемом. Кроме того, данный 8,4-дюймовый планшет, по итогам тестовых испытаний, получил очень хорошую оценку. iPad — лучшие планшеты? Да Нет Не знаю Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Планшет Lenovo Tablet 10 получил новейшие процессоры Intel