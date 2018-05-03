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В LG рассказали, почему скопировали дизайн iPhone X для нового G7
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В LG рассказали, почему скопировали дизайн iPhone X для нового G7 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Дизайнеры LG Electronics решились на оснащение LG G7 дисплейной выемкой а-ля iPhone X только после того, как получили одобрение потребителей, опрошенных социологами компании. Об этом представители LG рассказали Engadget, комментируя решение выпустить смартфон, внешне напоминающий флагман от Apple.
«Некоторые участники опроса возненавидели этот дизайн, говоря, что он им напомнил голову человека с залысинами, — говорит глава отдела планирования LG Electronics Шинте Хонг (Shintae Hong). — Другие сказали, что [дизайн LG G7] крут. Красота — весьма условное понятие, зависящее от личных предпочтений».
Впрочем, согласился Хонг, новый LG G7 определенно не является верхом инженерной и дизайнерской мысли. По его словам, новинка — это всего лишь промежуточный этап. LG работает над передовым дисплеем без рамок, который будет по всем показателям превосходить не только G7, но и все, что существовало на рынке до него.
Релиз LG G7 ThinQ состоялся 2 мая. Смартфон получил 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 2:1 и яркостью 1000 нит, восьмиядерный чипсет Snapdragon 845, 4/6 ГБ оперативной памяти и двойную камеру с углом обзора 71 градус. Отличительной особенностью новинки являются выделенный 4x Hi-Fi ЦАП, динамики Boombox и разъем 3,5 мм.
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