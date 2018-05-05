LG уверена, что придумала вырез на дисплее раньше Apple

LG уверена, что придумала вырез на дисплее раньше AppleОтличительной чертой iPhone X принято считать характерный «полуостров» на дисплее. Когда Apple только анонсировала новый флагман, в адрес компании посыпалась критика. iPhone X заочно назвали «самым уродским айфоном», а сеть наполнилась всевозможными мемами, посвященными расположению селфи-камеры и датчиков.

А потом фирменный «горб» стал фишкой. Его стали копировать не только китайские OEM-производители, но и A-бренды.

Южнокорейская LG пошла еще дальше. Представители компании заявили, что выпускать смартфоны с «полуостровом» решили задолго до Apple.

Мы планировали дизайн с вырезом еще до Apple. Дизайн дисплея может выглядеть так же, как и в других смартфонах, но на самом деле иметь ряд отличий.

Глава мобильного подразделения LG Хван Чон Хван

Заявление поступило после того, как смартфон LG G7 ThinQ прозвали «клоном iPhone X». Хорошо, что маркетологи не приписали к имени устройств «ThinQ different».

Huawei, Asus, LG — вырез на дисплее копируют практически все производители. Вмешалась даже Google , заявившая, что в следующей версии мобильной ОС Android P появится нативная поддержка устройств с вырезом на дисплее.

Особнячком держится только Samsung. Дизайнеры этой компании сумели сохранить правильные формы дисплея, а верхняя часть экрана того же Galaxy S9 симметрична нижней.

Тем не менее, инсайдеры уверяют, что модельная линейка айфонов 2019 года может лишиться столь узнаваемой черты, как вырез на дисплее. Что будут делать конкуренты, думаю, вы уже догадываетесь.