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LG откажется от дисплейной выемки в своем новом смартфоне
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LG откажется от дисплейной выемки в своем новом смартфоне 

Android Insider 53 минуты назад
Фото: Android Insider
LG откажется от дисплейной выемки в стиле iPhone X в своем следующем смартфоне, узнал AndroidHeadlines. По данным издания, производитель планирует выпуск субфлагмана V35 ThinQ с вытянутым дисплеем с соотношением сторон 18:9, который, однако, сохранит симметричную форму.
У такого решения может быть два объяснения. Первое: производителю, несмотря на все заискивания перед общественностью, не понравилась реакция на «козырек». Выпустив смартфон, имеющий отличительную черту iPhone X, LG фактически добровольно согласилась на разного рода насмешки и приколы, отпускаемые потребителями.
Второе объяснение выглядит менее заговорщицки и более выгодно для LG. Компания собирается выпустить V35 ThinQ с минимальными затратами, в которые явно не включены работы по адаптации дисплея нового поколения. По большому счету смартфон будет внешней копией V30, отличаясь от него лишь интеллектуальным наполнением.
Утверждается, что LG V35 ThinQ получит 6-дюймовый Quad HD-дисплей с соотношением сторон 18:9 На задней панели смартфона разместится двойная камера с разрешением 16 Мп, а «под капотом» — 32-битный ЦАП Hi-Fi Quad DAC. Точно таким же оснащается новый LG G7, вышедший на этой неделе.
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