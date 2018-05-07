LG: Мы работали над смартфоном с выемкой задолго до Apple

Дизайнеры LG работали над дисплеем с выемкой задолго до того, как Apple представила свой iPhone X. Об этом глава мобильного подразделения компании Хван Чон-хван рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной релизу спроектированного в максимально сжатые сроки флагмана LG G7 ThinQ.

«Мы планировали [выпустить смартфон c] вырезом [в дисплее] до Apple, — приводит слова топ-менеджера южнокорейская деловая газета The Investor. Господин Чон-хван отверг все домыслы о возможном заимствовании дизайна iPhone X, явственно подчеркивая, что это не тот путь, которым следуют в LG.

Большую роль в восприятии предмета спора играет его позиционирование, уверен Чон-хван. В то время как одни считают ход с выемкой провальным, в LG мыслят иначе, именуя его вторым дисплеем, который позволяет отображать системную информацию, не отнимая полезное пространство у рабочей области.

Как ранее сообщал AndroidInsider.ru, в LG выпустили смартфон с асимметричным дисплеем, руководствуясь мнением самих потребителей. Большинство опрошенных отметили, что выемка придает внешнему виду устройства эстетической элегантности и делает его более узнаваемым.

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