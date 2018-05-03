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ASUS представила смартфон Zenfone Live L1 на базе Android Go
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ASUS представила смартфон Zenfone Live L1 на базе Android Go 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: ok-gadgets.net
Компания ASUS представила в Индонезии смартфон Zenfone Live L1 на базе платформы Android Go, оптимизированной для устройств начального уровня.
Смартфон Zenfone Live L1 с модельным номером ZA550KL не стоит путать с вышедшим ранее Zenfone Live (ZB501KL). Он оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), камерами на 13 и 5 Мп. Предусмотрена функция разблокировки смартфона по лицу.
Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.
В качестве операционной системы указана Android 8.1 Oreo, именно на ней базируется текущая версия Android Go. Смартфон выпускается в розово-золотистом, чёрном, синем и белом цветовых вариантах. Рекомендованная розничная цена пока не объявлена.
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