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Sony представила внешние твердотельные накопители с USB 3.1 Gen 2
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Sony представила внешние твердотельные накопители с USB 3.1 Gen 2 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Sony представила новую линейку внешних твердотельных накопителей SL-E. В неё вошли модели емкостью 240, 480 и 960 ГБ. Накопители могут подключаться к компьютерам и ноутбукам под управлением операционной системы Windows или macOS, а также смартфонам и планшетам под управлением Android, оснащенным портами USB-C или USB-A.
Скорость последовательного чтения достигает 540 МБ/с, последовательной записи — 520 МБ/с. Размеры накопителей — 47x11x80 мм, вес — 50 г. Продажи новинок стартуют до конца текущего месяца. Младшая модель емкостью 240 ГБ оценена в 169 евро, накопитель объемом 480 ГБ — в 289 евро, а версия с 960 ГБ обойдется в 499 евро.
Источник: Sony
Фото: Sony Опрос: Вы пользуетесь внешними накопителями? Да Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Seagate представила самый быстрый, вместительный и надежный жесткий диск для ПК  Adata представила особо прочные внешние накопители HD710M Pro и HD710A Pro
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