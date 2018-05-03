Sony представила внешние твердотельные накопители с USB 3.1 Gen 2

Компания Sony представила новую линейку внешних твердотельных накопителей SL-E. В неё вошли модели емкостью 240, 480 и 960 ГБ. Накопители могут подключаться к компьютерам и ноутбукам под управлением операционной системы Windows или macOS, а также смартфонам и планшетам под управлением Android, оснащенным портами USB-C или USB-A.

Скорость последовательного чтения достигает 540 МБ/с, последовательной записи — 520 МБ/с. Размеры накопителей — 47x11x80 мм, вес — 50 г. Продажи новинок стартуют до конца текущего месяца. Младшая модель емкостью 240 ГБ оценена в 169 евро, накопитель объемом 480 ГБ — в 289 евро, а версия с 960 ГБ обойдется в 499 евро.

Источник: Sony

Фото: Sony Опрос: Вы пользуетесь внешними накопителями? Да Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Seagate представила самый быстрый, вместительный и надежный жесткий диск для ПК Adata представила особо прочные внешние накопители HD710M Pro и HD710A Pro