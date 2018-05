HTC тизерит смартфон с компонентами iPhone 6

HTC тизерит смартфон с компонентами iPhone 6Сегодня тайваньский производитель смартфонов HTC опубликовал постер с анонсом очередного флагмана HTC U12. Возможно, тизер так бы и остался незамеченным, если бы не один интересный момент.

Coming Soon. A phone that is more than the sum of its specs. pic.twitter.com/m2skJSK0qt

— HTC (@htc) 3 мая 2018 г.

Помимо даты презентации, которая запланирована на 23 мая, внимательных пользователей заинтересовали размещенные на фоне запчасти.

На снимке отчетливо видны компоненты iPhone 6. К смартфону Apple не имеет отношения лишь лоток SIM-карты.

Подпись в официальном твиттер-аккаунте HTC гласит: «Скоро. Смартфон, представляющий из себя нечто большее, чем набор запчастей».