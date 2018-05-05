Ещё
HTC тизерит смартфон с компонентами iPhone 6
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

HTC тизерит смартфон с компонентами iPhone 6 

iPhones.ru 47 минут назад
Фото: iPhones.ru
HTC тизерит смартфон с компонентами iPhone 6Сегодня тайваньский производитель смартфонов HTC опубликовал постер с анонсом очередного флагмана HTC U12. Возможно, тизер так бы и остался незамеченным, если бы не один интересный момент.
Coming Soon. A phone that is more than the sum of its specs. pic.twitter.com/m2skJSK0qt
— HTC (@htc) 3 мая 2018 г.
Помимо даты презентации, которая запланирована на 23 мая, внимательных пользователей заинтересовали размещенные на фоне запчасти.
На снимке отчетливо видны компоненты iPhone 6. К смартфону Apple не имеет отношения лишь лоток SIM-карты.
Подпись в официальном твиттер-аккаунте HTC гласит: «Скоро. Смартфон, представляющий из себя нечто большее, чем набор запчастей».
Похоже, маркетологи решили потроллить Apple. Насколько удачным вышла шутка рекламного отдела мы узнаем 23 мая.
iPhones.ru: последние новости
Я не купил iPad 2018 из-за новой глупости Apple Можно ли пользоваться iPad Air в 2018 году Я держу в руках OPPO F7. И вам тоже советую
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина задержания Навального186
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте302
В центре Москвы начались задержания430
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира1022
Украина выдвинула России «лазерное» обвинение330
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение