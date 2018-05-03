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Анонс HTC U12+ назначен на 23 мая
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Анонс HTC U12+ назначен на 23 мая 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
Компания HTC назвала дату анонса своего следующего смартфона. Мероприятие назначено на 23 мая 2018 года. Как ожидается, в этот день дебютирует смартфон под названием HTC U12 или U12+.
На приглашении HTC можно рассмотреть аппаратную начинку смартфона, в том числе, четыре камеры и гибридный двойной слот для SIM-карточек.
По предварительным данным, флагманский смартфон HTC под кодовым названием Imagine выйдет в продажу именно как HTC U12+. Он получит 5,99-дюймовый Super LCD-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, а также пару 8-мегапиксельных селфи-камер, как у HTC U11 EYEs, и пару модулей основной камеры на 16 и 12 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.
Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3420 мАч.
Также отмечаются сканер отпечатков пальцев, функция разблокировки смартфона по лицу, защита от воды и пыли на уровне IP68, интерфейс с сенсорной кромкой Edge Sense 2.0, операционная система Android 8.0 Oreo и оболочка Sense 10, версии с двумя или одной SIM-картами.
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