Xiaomi Mi 6X анонсирован официально: полноэкранный дисплей, Snapdragon 660 и $253

Компания Xiaomi выпустила преемника прошлогодней модели Mi 5X. Аппарат Xiaomi Mi 6X получил ряд улучшений, включая трендовый полноэкранный дисплей и двойную заднюю камеру. Также устройство теперь считается самым дешевым смартфоном с процессором Snapdragon 660 — просить за телефон будут от $253.

Xiaomi Mi 6X получил металлический корпус толщиной всего 7,3 мм с изогнутой задней панелью. Аппарат будет продаваться в черном, розовом, красном, голубом и золотистом цвете. Сзади стоит вертикальная двойная камера с датчиками Sony IMX486 и Sony IMX376 (12 и 20 мегапикселей) с поддержкой двухкратного оптического увеличения без потери качества и апертурой f/1.75. Камера оснащена искусственным интеллектом и автоматически переключается для правильной съемки в нужных режимах — есть 206 разных сцен для съемки, а также портретный режим с размытием фона. Ниже основной камеры установлен сканер отпечатков пальцев.

Почти всю переднюю часть занимает 5,99-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Выше экрана стоит также весьма хорошая 20-мегапиксельная камера Sony IMX376 с собственной вспышкой. Она также поддерживает искусственный интеллект и распознает 12 портретных сцен. Есть опции AI Beauty и ночной таймер для селфи. Фронтальная камера может быть использована для разблокировки — сканируется лицо пользователя.

Xiaomi Mi 6X идет с чипом Snapdragon 660, который обеспечивает на 79% большую производительность по сравнению с предыдущей моделью Mi 5X на Snapdragon 625. Будут доступны модели 4ГБ/64ГБ, 6ГБ/64ГБ и 6ГБ/128ГБ. Емкость аккумулятора небольшая — 3010 мАч. Но поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0 18W, а также искусственный интеллект для управления питанием.

Из коробки смартфон идет с системой Android 8.1 Oreo и интерфейсом MIUI 9.5. Поддерживаются различные жесты, а также голосовой помощник. Аппарат стартует в продаже уже на этой неделе. Стоимость начальной версии составит $253, а за топовый вариант 6ГБ/128ГБ потребуют уже $475.