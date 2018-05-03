ASUS презентовала новые мини-ПК PB40 и PN40

Компания ASUS представила два новых миниатюрных персональных компьютера, рассчитанных в первую очередь на корпоративный сектор. Модель PB40 получила корпус габаритами 175х175х34,2 мм, а PN40 — 115х115х49 мм. Начинка у новинок практически одинаковая. В основе мини-ПК лежат младшие двухъядерные процессоры Intel поколения Gemini Lake с активным (Celeron J4005) или пассивным (Celeron N4000) охлаждением. Оперативная память — от 2 до 8 ГБ формата DDR4-2400.

В качестве накопителя может быть установлен eMMC-чип емкостью 32 или 64 ГБ, M.2 SSD объёмом 128 или 256 ГБ или 2,5-дюймовый жёсткий диск на 500 ГБ или 1 ТБ. Имеются модули беспроводной связи Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0. ASUS PB40 получил пять портов USB 3.0 Type-A, один USB 3.0 Type-C, DisplayPort и пару гнёзд Mini-Jack. PN4: три USB 3.0 Type-A, по одному USB 3.0 Type-C, Mini DisplayPort, HDMI и Mini-Jack.

Источник: ASUS

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