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Huawei P20 Pro: как я провел месяц с лучшим смартфоном на рынке
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В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы

Huawei P20 Pro: как я провел месяц с лучшим смартфоном на рынке 

TechFusion.ru 2 часа назад
Фото: TechFusion.ru
Долгое использование аппарата в качестве основного привело к интересным выводам — и мы готовы ими поделиться
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