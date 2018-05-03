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Названа реальная причина падения мировых продаж смартфонов
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Названа реальная причина падения мировых продаж смартфонов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники агентства Strategy Analytics опубликовали доклад о продажах смартфонов различных компаний и объяснили, почему процент продаж гаджетов упал во всем мире.
Как сообщают аналитики, мировой рынок смартфонов в первом квартале 2018 года по сравнению с прошлым годом сократился на 2,4 процента. На первое место по числу проданных смартфонов вернулся Samsung, потерявший лидерство в прошлом году.
Корейская корпорация продала 78,2 миллиона устройств, но даже этот рекордный для первых трех месяцев текущего года показатель хуже прошлогоднего достижения Samsung (80,2 миллиона).
Эксперты пришли к выводу, что главной причиной падения продаж стало увеличение срока службы смартфонов: пользователи просто не нуждаются в смене устройства. Это связано как с надежностью гаджетов, так и с тем, что производители не торопятся радикально обновлять технологии, чтобы покупатели могли сменить старый смартфон на по-настоящему современный и актуальный.
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