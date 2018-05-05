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Назван самый продаваемый в мире смартфон
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Назван самый продаваемый в мире смартфон 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: Москва24
Компания Apple продала 16 млн iPhone X — это 4,6% от общего количества продаж, самый высокий показатель.
iPhone X стал самым продаваемый смартфоном по итогам первого квартала этого года. Об этом сообщает Strategy Analytics в исследовательском отчете за обозначенный период.
По информации аналитической компании, с января по март этого года было продано 345 млн смартфонов по всему миру. Apple продала 16 млн iPhone X — это 4,6% от общего количества продаж, самый высокий показатель.
На втором и третьем месте iPhone 8 и 8 Plus. В обозначенный период было продано 12,5 млн iPhone 8 и 8,3 млн iPhone 8 Plus. На четвертой позиции оказался iPhone 7 с показателем 5,6 млн проданных смартфонов.
Android-смартфоны смогли оказаться только на пятом и шестом месте. По данным аналитиков, самыми популярными Android-девайсами стали Xiaomi Redmi 5A и Samsung Galaxy S9 Plus.
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