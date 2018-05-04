iPhone X признан самым популярным смартфоном в мире 

iPhone X признан самым популярным смартфоном в миреАналитическая компания Strategy Analytics опубликовала исследование, в котором значатся самые популярные смартфоны в мире за второй квартал 2018 года.
Несмотря на опасения инвесторов, iPhone X занял почетное первое место. За первые три месяца американский смартфон разошелся 16-миллионным тиражом, повторив прошлогодний успех.
Первые шесть бестселлеров списка выглядят так:
iPhone X неоднократно пророчили провал, называя гаджет «худшим флагманом Apple». Тем не менее, потребитель проголосовал валютой и «десятка» уверенно заняла первую строчку рейтинга.
В начале недели Apple назвала суммарное количество реализованных айфонов. Тим Кук указал на цифру в 52,2 млн iPhone, но называть конкретные продажи по каждой модели не решился. Учитывая, что средний ценник на iPhone составляет $728 против $655 за аналогичный период прошлого года, продажи iPhone X явно идут хорошо.