iPhone X признан самым популярным смартфоном в мире

iPhone X признан самым популярным смартфоном в миреАналитическая компания Strategy Analytics опубликовала исследование, в котором значатся самые популярные смартфоны в мире за второй квартал 2018 года.

Несмотря на опасения инвесторов, iPhone X занял почетное первое место. За первые три месяца американский смартфон разошелся 16-миллионным тиражом, повторив прошлогодний успех.

Первые шесть бестселлеров списка выглядят так:

iPhone X неоднократно пророчили провал, называя гаджет «худшим флагманом Apple ». Тем не менее, потребитель проголосовал валютой и «десятка» уверенно заняла первую строчку рейтинга.