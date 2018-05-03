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Девочка «создала» картонный компьютер ради роликов о собаках
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Девочка «создала» картонный компьютер ради роликов о собаках 

Рамблер 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На сайте Reddit опубликовали историю о девочке, которая смастерила «компьютер» из картона, чтобы смотреть видео о собаках. Интернет-пользователей растрогала ее история, и они предложили подарить ей ноутбук или смартфон.
Мать девочки Юби Маркано рассказала, что дочь просила ее купить компьютер: девочка очень хотела посмотреть ролики о собаках на YouTube.
«Я сказала ей, что у меня нет на это денег, и она нашла собственное решение проблемы», — написала женщина, сопроводив свой пост фотографией «компьютера».
На снимке видно, что девочка нарисовала на картонке клавиатуру и экран с окнами, в каждое из которых она поместила по собаке.
В комментариях к посту Маркано рассказала, что получила множество сообщений от людей, которые предложили подарить ее дочери компьютер или смартфон. Она поблагодарила их, отметив, что не может принять такой подарок.
«Я считаю, что для меня было бы неправильно поступить так, но ваши сообщения сделали мой день! Честно говоря, трудно поверить, что в наше время кто-то может сделать подобное для чужого человека, не ожидая ничего взамен. СПАСИБО», — написала она.
Пользователи не согласились с ней, посоветовав «проглотить гордость» и принять подарок, потому что компьютерные навыки очень важны для учебы.
Также комментаторы посоветовали женщины гаджеты стоимостью до ста долларов, на которых ее дочь сможет смотреть видео.
Некоторые отметили, что девочка сделала «самый невзламываемый в мире ноутбук», а другие признались, что даже в 40 лет не могут нарисовать собак так же красиво.
Комментарии  Ещё 2 источника 
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