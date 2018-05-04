В России отмечен бурный всплеск популярности ноутбуков

Пять из шести последних лет российский рынок ноутбуков лишь падал, а вот теперь, по итогам первого квартала текущего года, напротив, продемонстрировал весьма существенный рост. За январь, февраль и март 2018-го было продано на 9% больше портативных компьютеров в штучном выражении и на целых 20% больше в денежном. Такие данные приводят представители сетей « М. Видео » и «Эльдорадо».

«Евросети» показатели ещё лучше: + 15% в штуках и + 26% в деньгах. Правда у «Связного» показатели скромнее — 5% и 15% соответственно. По данным последней, пятерка лидеров российского рынка по количеству проданных ноутбуков выглядит следующим образом: Lenovo (23%), Asus (20%), HP (20%), Acer (17%) и Apple (5,5%). По выручке приводятся следующие показатели: Asus (21%), Lenovo (19%), HP (17,5%), Acer и Apple — по 15%.

Фото: Lenovo Опрос: Для чего вы используете ноутбук? Смотрю сериалы, не вставая с дивана Беру с собой на работу/учебу Играю за ноутбуком, когда рядом нет компьютера Мне не нужен ноутбук, и без него надо зарядить сто гаджетов Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Тест и обзор ноутбука HP 250 G6: перешел на темную сторону

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