Рост продаж ноутбуков резко ускорился в начале года

Продажи ноутбуков в России в первом квартале 2018 года выросли почти на 9% в штуках и на 20% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года, до 673 тыс. штук и 23,1 млрд руб., сообщили в сетях « М. Видео » и «Эльдорадо» (входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева ).

В штуках рост выше в два раза, чем годом ранее, а в денежном выражении — более чем в шесть раз выше, отметили в компаниях. Оценки других ритейлеров несколько разнятся: по данным «Евросети» , рынок вырос на 15% в количественном выражении и на 26% в денежном, а по данным «Связного» — на 5% и 15% соответственно. При этом в 2017 году рынок ноутбуков показал рост впервые за пять лет.

Состав лидеров рынка изменился. Так, в топ-5 брендов по продажам в штуках, по данным «Связного», вошли Lenovo (23%), Asus (20%), HP (20%), Acer (17%) и Apple (5,5%). Годом ранее Asus лидировал, а Apple не входила в пятерку, уступая Dell. Asus при этом сохраняет лидерство по выручке с долей 21%, у Lenovo — 19%, HP — 17,5%, у Acer и Apple — по 15%. Количество проданных ноутбуков Lenovo увеличилось на 8% к первому кварталу 2017 года, в результате чего бренд вышел на лидерские позиции, сильный рывок сделал и HP, продажи которого в штуках выросли на 18%, отмечает коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова.

На рост рынка в денежном выражении повлияло увеличение средней цены до 33,9 тыс. руб. с 31,1 тыс. руб. годом ранее, отмечают в «Евросети». Больше всего продажи ноутбуков растут в среднем ценовом сегменте 37–64 тыс. руб. (рост на 50%) и в верхнем — свыше 64 тыс. руб. (30%), следует из отчета «М. Видео» и «Эльдорадо». По мнению директора направления «Цифровая техника» в «М. Видео» Андрея Губанова, рынок растет во всех ценовых сегментах, а решающую роль будут играть интернет-продажи. Они уже достигли 6,8 млрд руб. и 176 тыс. штук, что, соответственно, на 36% и 15% выше, чем в первом квартале 2017 года. Таким образом, на онлайн приходится 29% рынка ноутбуков в денежном выражении.

В «Евросети» всплеск роста продаж ноутбуков связывают с тем, что все больше пользователей отказываются от стационарных компьютеров. «Экономическая ситуация ранее ограничивала возможности по закупкам техники домашними пользователями и корпоративными заказчиками», — отмечает аналитик IDC Наталья Виноградова. По ее словам, производители готовились к спросу, отгружая повышенные объемы устройств в ритейл на ближайшие несколько месяцев.

Причинами роста остаются те же факторы, что и в конце прошлого года, считает директор департамента «Ноутбуки и планшеты» компании «Марвел-дистрибуция» Иван Пайков: реализация отложенного спроса на фоне стабильного курса валют в первом квартале и остающийся высоким интерес к сегменту игровых ноутбуков.

Так, помимо ноутбуков Lenovo хороший рост показали игровые ноутбуки MSI, продажи которых увеличились в два раза к первому кварталу 2017 года как в штуках, так и в деньгах, отметил он.

Это неполный текст новости