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На военных базах США запретили продажи смартфонов Huawei и ZTE
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На военных базах США запретили продажи смартфонов Huawei и ZTE 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Российская Газета
На американских военных базах по всему миру прекращены продажи смартфонов производства китайских компаний Huawei и ZTE. Соответствующее решение приняло министерство обороны США, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).
Как пояснил изданию представитель Пентагона Дэйв Истберн, устройства Huawei и ZTE «могут представлять неприменимый риск для личного состава, данных и операций» минобороны США. «В свете этой информации нецелесообразно продолжать их продажу в магазинах министерства», — сказал собеседник газеты. Он добавил, что за последний год на военных базах США продано около 2,4 тысячи смартфонов от Huawei и ZTE.
По данным источников WSJ, с помощью данных устройств власти Китая могут отслеживать перемещения их владельцев. Таким образом Пекин якобы может получить информацию о военных операциях США. Официальных комментариев со стороны представителей Huawei и ZTE пока не поступало.
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