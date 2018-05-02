Samsung Gear S4 — с функцией измерения давления и поддержкой LTE?

В то время как подавляющее большинство производителей постепенно отказываются от выпуска «умных» часов, Samsung остается одним из немногих игроков рынка, исправно развивающих эту нишу устройств. Согласно материалам отчета SamMobile, южнокорейский вендор готовится представить четвертое поколения смарт-часов Gear S, претендующее на звание основного конкурента еще не анонсированных Apple Watch Series 4.

По информации источников SamMobile, Gear S4 должны дебютировать в течение ближайших нескольких месяцев. Не исключено, что модель представят в один день с Galaxy Note 9, чей релиз запланирован на конец июля — начало августа. С большой долей вероятности, Samsung не станет дожидаться берлинской выставки IFA, которая пройдет в сентябре, а организует собственное мероприятие в традиционном формате Unpacked.

Ожидается, что Gear S4 оснастят передовым набором датчиков слежения за состоянием организма пользователя. По слухам, производитель при сотрудничестве с учеными и врачами работает над адаптацией алгоритмов, способных измерять артериальное давление, диагностировать заболевания сердца и даже диабет. Кроме того отмечается, что Gear S4 будут даже более самостоятельными, чем модель предыдущего поколения, за счет поддержки LTE.

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