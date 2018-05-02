Дисплей любого iPhone имеет этот недостаток. Как его заметить?

Как его заметить?Я больше не могу смотреть на айфон так, как раньше. Да и не только на него.

Заметив то, что заметил я, вы не сможете по-настоящему полюбить экран любого современного гаджета.

И виноват в этом один девайс Apple . iPad Pro 2017 года раскрыл мне одну фишку, после которой даже безрамочный iPhone X — тлен. Вам тоже раскроет.

Теперь, когда я захватил ваше внимание дебильными жёлтыми фразами, предлагаю не бежать в комментарии с вилами, а спокойно читать дальше.

Дело в том, что наши смартфоны тормозят, и iPhone тоже. Виноват дисплей, который застрял в прошлом.

О чём я говорю и почему это нельзя просто показать

Вначале ответьте на вопрос. Что такое «мощный гаджет»?

Крутое железо, высокая производительность, поддержка игр и прочее. Типичный гаджетоманский подход, все дела.

Только в реальности мы оцениваем эту «мощность» иначе: по тому, как смартфон и планшет реагируют на взаимодействие с ним. То есть по его анимациям.

Открытие и закрытие программ, плавная прокрутка, мгновенный отклик на нажатия и свайпы. Под мощностью смартфона или планшета мы фактически подразумеваем плавность анимации. Чем выше она, тем сильнее кажется, что перед тобой супербыстрый девайс.

Именно поэтому многие невзлюбили лагающие первые версии Android, а некоторые влюбились в плавные анимации Windows Phone. Железо не имеет значения, когда прокрутка лагает и анимации тормозят.

Так вот. Очень долго «плавность» в мобильных устройствах имела ограничение.

Его нельзя было преодолеть с помощью новой прошивки или редизайна интерфейса. Просто железо мешало. И другие производители не хотели ничего менять.

Пока не пришла Apple со своим iPad Pro 2017 года — единственным среди планшетов и смартфонов, что поддерживает частоту обновления кадра 120 Гц. Чтобы понять, почему это важно, нам надо будет нырнуть в матчасть.

Стоп, что ещё за частота обновления кадра?

Есть два важных параметра, которые надо знать, чтобы по-настоящему оценить нововведение Apple. Их нельзя путать. Если вы хорошо шарите в теме, поздравляю, а для остальных поясню.

Первый параметр — частота обновления кадра. Она измеряется в герцах (Гц или Hz).

У любого ЖК и OLED-дисплея есть максимальная частота обновления кадра. Это скорость, с которой матрица экрана способна полностью перерисовать изображение, то есть обновить его, за одну секунду.

Частота обновления кадра не может быть бесконечной и всегда имеет верхнюю границу. Она разная для различных дисплеев и продиктована назначением конечного устройства.

Например, у дисплеев в смартфонах и планшетах частота обновления кадра составляет 60 Гц. Так повелось очень давно, со времён первых коммуникаторов. Производители экранов ориентировались на эту частоту и за много лет выстроили производство вокруг неё.

Но высокая частота обновления кадра не гарантирует, что любая анимация на экране будет плавной. Это именно граница, выше которой визуально не может подняться второй важный параметр.

Второй параметр — кадровая частота, её измеряют кадрами в секунду (FPS). Геймеры с ним хорошо знакомы.

Кадровая частота равна количеству кадров в секунду, которое производит «железо» устройства: процессор, видеокарта, оперативная память и другие компоненты гаджета или компьютера.

Теоретически, кадровая частота может быть любой — максимальная цифра упирается лишь в вычислительные способности устройства.

Но само устройство не производит кадры в секунду просто так. Оно всегда решает определённую задачу по параметрам, заданным разработчиком программного обеспечения, будь то отрисовка интерфейса операционной системы, воспроизведение фильма или рендеринг картинки в игре.

Произведённые кадры должны выводиться на экран. Он и задает главный барьер.

Почему «плавность» анимаций ограничена 60 Гц?

Видимая кадровая частота (FPS) не будет выше максимальной для экрана частоты обновления кадра (Hz).

Девайс может произвести хоть 9999 кадров в секунду (FPS), но дисплей всё равно обновится столько раз, сколько предписано его характеристикам. В случае со смартфонами и планшетами — примерно 60 раз (60 Гц).

Раз дисплеи в смартфонах имеют частоту обновления кадра 60 Гц, разработчики тоже ограничивают анимацию операционной системы 60 кадрами в секунду. Когда мы видим анимацию в 60 FPS на дисплее 60 Гц, нам она кажется плавной.

Понимаете, к чему я веду?

Очень долго идеалом «плавности» в смартфонах и планшетах считались 60 FPS. Потому что их дисплеи всё равно не отобразят больше. Действительно, 60 FPS при 60 Гц — отличный результат, который воспринимается нашим мозгом как «плавный».

Но это не предел, и его пора подвинуть.

Что изменилось? Почему дисплеи в смартфонах пора улучшить

В последние 10 лет технологии производства ЖК— и OLED-дисплеев шагнули далеко вперёд. Но в гонке за разрешением экрана и цветопередачей, производителями смартфонов и планшетов была незаслуженно забыта частота обновления кадра.

Тем временем появились экраны, способные обновлять изображение по 120 раз в секунду и более. Их начали применять в телевизорах, искусственно добавляя недостающие кадры видео. А ещё в мониторах для геймеров. Мощные конфигруации компьютеров без особого труда нарисуют 120+ необходимых кадров в современной игре.

Однако смартфоны и планшеты обходят эти инновации стороной. Есть три причины:

1. Экраны с поддержкой 120 Гц в разы дороже и намного сложнее в производстве. Это создает большие риски для Android-производителей.

2. Нет медиаконтента с частотой кадров 120 FPS, а анимации Android в лучшем случае ограничены 60 FPS.

Экран на 120 Гц тогда будет бесполезен.

3. Поддержку 120 Гц невозможно продемонстрировать в рекламе и вообще продать, когда у всех стоят экраны на 60 ГЦ. Её можно только увидеть лично.

Эти причины логичны. Особенно третья. Никто из Android-производителей не хочет быть первым и тратить деньги на такую фишку.

Apple стала первой.

Что такого особенного появилось в iPad Pro 2017 года?

Летом 2017 года Apple обновила линейку планшетов iPad Pro, добавив в них совершенно новый (для мобильных устройств) тип дисплея. Обе модели, iPad Pro 10.5 и 12.5, получили экран с максимальной частотой обновления кадра 120 Гц.

Ребята из Купертино щедро посыпали это событие маркетингом и дали ему конкретное название: ProMotion. Немалая часть презентации была посвящена похвале самих себя, но впервые за долгое время это были абсолютно заслуженные «понты».

Apple — не просто первая компания, что внедрила 120 ГЦ дисплей в массовый мобильный гаджет. Она ещё перерисовала всю анимацию iOS под 120 FPS.

Всё это само по себе заслуживает уважения. Мы привыкли заслуженно ругать компанию за то, что она идет протоптанными дорогами за конкурентами, подбирая и дорабатывая их идеи. Но в случае с ProMotion подбирать было нечего.

Никто на рынке портативной электроники пока не осмелился показать массам, что такое 120-герцовый дисплей и адаптированная под него анимация. Респект заслуженный.

Неужели дисплей iPad Pro 2017 настолько крут? Давай пруфы

Я не смогу показать эти пруфы по-настоящему, и это печальный факт. Но проблема не во мне, а в вашем и моём гаджетах.

У нас 60-герцовые дисплеи, помните? Миллиард с лишним смартфонов и планшетов, разбросанных по всему миру, просто не передадут эффект 120 Гц, как и мониторы 99% компьютеров.

Возможно, поэтому ProMotion не обсуждают так, как Face ID. Его нельзя полноценно продемонстрировать в ролике YouTube. Нельзя нормально прорекламировать. Чтобы понять, почему я в таком восторге, придётся идти в магазин и смотреть на iPad Pro самостоятельно. Увы.

А мы многое теряем, сами того не зная.

Проведя 10 минут с iPad Pro 2017, я достаю iPhone X и замечаю странную вещь: он тормозит. И наоборот, взяв в руки «прошку», я впадаю в транс и начинаю листать страницы, открывать приложения, тестировать все анимации — и в глубине души думаю «ВАУ».

120 кадров в секунду и 120 Гц творят чудеса. iOS воспринимается в два раза приятнее, анимации кажутся невероятно, невозможно плавными. Десятки лет мы оценивали эту «плавность» вдвое меньшим стандартом, и iPad Pro его наконец-то разрушил.

Слов всё равно не хватит, чтобы передать крутость ProMotion в iPad. Предлагаю посмотреть пару хороших роликов.

Посмотрите эти видео про 120 Гц в iPad Pro 2017

Они не покажут 120-кадровую динамику анимаций iOS, ведь YouTube не поддерживает видео в 120 FPS. Но они продемонстрируют практическую пользу от дисплея с такой частотой обновления кадра.

Смотрите эти видео в режиме 60 кадров в секунду, для этого может понадобиться приложение YouTube.

В итоге дело не только в «плавности» как таковой. Экран с частотой обновления кадра 120 Гц банально меньше напрягает глаза, быстрее реагирует на касания и позволяет передать движения реалистичнее, чем традиционный дисплей 60 Гц.

Как хорошо заметил комментатор в одном из таких видео, мы как потребители давно заслуживаем таких экранов в наших гаджетах. Они точно полезнее, чем очередной пакет эмодзи или чёрная выемка над дисплеем флагманского смартфона.

Пока, похоже, только Apple способна творить такие маленькие инженерные чудеса. Однако на пути массового признания этой технологии остаётся проблема.

Народ ещё не знает, что это такое. Рынок планшетов в разы меньше рынка смартфонов. В рамках него iPad Pro вообще является нишевым устройством для серьезных фанатов планшетных компьютеров. Поэтому «прошка» сам по себе не донесёт до масс крутость 120-герцовых дисплеев.

Вот почему я очень надеюсь, что Apple внедрит 120-герцовые дисплеи в новые iPhone. Когда они появятся на самом популярном смартфоне в мире, произойдет цепная реакция.

Плавная работа iOS со скоростью 120 кадров в секунду на таком айфоне поставит Android-флагманы в невыгодное положение. Даже далекий от технологий потребитель просто поставит этот iPhone рядом с очередным китайским «суперубийцей» — и поймет, что последний в сравнении банально тормозит.

Как только iPhone получит 120-герцовый дисплей, мы наконец-то выползем из рамок 60 кадров в секунду. Назад никто не захочет. Так что ход за Apple. Надеюсь, она сделает его уже в этом году, осенью 2018 года.

Ну а пока сходите в магазин и зацените iPad Pro сами. Мне кажется, вы тоже захотите такой дисплей в своём айфоне. Лучшее — враг хорошего. Поэтому не удивляйтесь, когда вернётесь из магазина, откроете ноутбук, зайдёте в этот пост и согласитесь со мной.