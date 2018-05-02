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Лампа Xiaomi Yeelight Eye Lamp Pro безопасна для глаз
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Лампа Xiaomi Yeelight Eye Lamp Pro безопасна для глаз 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Компания Xiaomi представила настольную лампу Yeelight Eye Lamp Pro, которую называет первой умной лампой в мире. Главной ее фишкой стала защита глаз от синего цвета, который вполне может посадить зрение.
Весь секрет кроется в специальной технологии SunLike, за счет которой лампа Xiaomi Yeelight Eye Lamp Pro генерирует свет, близкий к естественному свету солнца, что и снижает нагрузку на глаза. Под такой лампой можно безбоязненно читать или делать уроки, плюс она отлично украсит любой интерьер. Лампа Xiaomi Yeelight Eye Lamp Pro имеет несколько шарнирных соединений для регулировки угла наклона, к тому же нельзя не отметить поворотное основание, так что свет можно направить так, как будет удобно.
Корпус выполнен из специального металла, а вот возможность замены самих световых элементов производителем в пресс-релизе не упомянута — возможно, что лампа одноразовая, но это маловероятно. Стоимость Yeelight Eye Lamp Pro на данный момент остается неизвестной, равно как и яркость свечения лампы и ее мощность — эти параметры Xiaomi раскроет немного позже. Под этой маркой можно найти и другие настольные лампы, в том числе и те, которыми можно управлять с экрана смартфона.
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