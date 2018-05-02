Представлен LG G7 ThinQ с вырезом в дисплее

LG G6 был представлен в 2017 году. Аппарат стал первым устройством с вытянутым дисплеем и закругленными углами. Тренд задала именно LG. И до сих пор спустя год не все производители готовы выпускать соответствующие трендам смартфоны. В случае LG G7 ThinQ, аппарат не задал тренд, но стал его частью.

Девайс оснастили 6,1-дюймовым FullVision-дисплеем MLCD+ с разрешением 3120×1440 точек, защитным стеклом Gorilla Glass 5, технологией Dolby Vision и HDR10, а также максимальной яркостью в 1000 нит. Главная особенность дисплея — вырез в верхней части.

Процессор в G7 привычный всем Snapdragon 845, оперативной памяти здесь 4 или 6 ГБ, а встроенной 64 или 128 ГБ с поддержкой microSD-карт до 2 ТБ. Пару слов стоит сказать и о камере. Основной модуль в G7 на 16 Мп IMX351 с размером пикселей 1 мкм, апертурой f/1.6, оптической стабилизацией, а также углом обзора в 71 градус. Дополнительный модуль также на 16 Мп IMX351 с аналогичным размером пикселей, но апертурой f/1.9 и углом обзора в 107 градусов. Фронтальная камера G7 на 8 Мп с апертурой f/1.9 и углом обзора в 80 градусов.

Из дополнительных особенностей отметим поддержку Bluetooth 5.0 LE, порт Type-C 3.1, NFC, 4x Hi-Fi ЦАП 32-бит, динамик Boombox, 3.5-мм разъем под наушники, аккумулятор на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0. Имеется также беспроводная зарядка Qi, пылевлагозащита IP68, защита от падений военного стандарта MIL-STD 810G.

На задней панели расположился сканер отпечатков пальцев, имеется также разблокировка по лицу. Вес девайса составил 162 грамма. Габариты: 153,2×71,9×7,9 мм. Всего доступно 3 цвета: синий, черный и серый.

Стоимость и дата начала продаж пока не раскрываются.

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По материалам androidauthority