Ещё
Представлен LG G7 ThinQ с вырезом в дисплее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представлен LG G7 ThinQ с вырезом в дисплее 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
LG G6 был представлен в 2017 году. Аппарат стал первым устройством с вытянутым дисплеем и закругленными углами. Тренд задала именно LG. И до сих пор спустя год не все производители готовы выпускать соответствующие трендам смартфоны. В случае LG G7 ThinQ, аппарат не задал тренд, но стал его частью.
Девайс оснастили 6,1-дюймовым FullVision-дисплеем MLCD+ с разрешением 3120×1440 точек, защитным стеклом Gorilla Glass 5, технологией Dolby Vision и HDR10, а также максимальной яркостью в 1000 нит. Главная особенность дисплея — вырез в верхней части.
Процессор в G7 привычный всем Snapdragon 845, оперативной памяти здесь 4 или 6 ГБ, а встроенной 64 или 128 ГБ с поддержкой microSD-карт до 2 ТБ. Пару слов стоит сказать и о камере. Основной модуль в G7 на 16 Мп IMX351 с размером пикселей 1 мкм, апертурой f/1.6, оптической стабилизацией, а также углом обзора в 71 градус. Дополнительный модуль также на 16 Мп IMX351 с аналогичным размером пикселей, но апертурой f/1.9 и углом обзора в 107 градусов. Фронтальная камера G7 на 8 Мп с апертурой f/1.9 и углом обзора в 80 градусов.
Из дополнительных особенностей отметим поддержку Bluetooth 5.0 LE, порт Type-C 3.1, NFC, 4x Hi-Fi ЦАП 32-бит, динамик Boombox, 3.5-мм разъем под наушники, аккумулятор на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0. Имеется также беспроводная зарядка Qi, пылевлагозащита IP68, защита от падений военного стандарта MIL-STD 810G.
На задней панели расположился сканер отпечатков пальцев, имеется также разблокировка по лицу. Вес девайса составил 162 грамма. Габариты: 153,2×71,9×7,9 мм. Всего доступно 3 цвета: синий, черный и серый.
Стоимость и дата начала продаж пока не раскрываются.
Вступайте в Telegram-чат AndroidInsider.ru!
По материалам androidauthority
Android Insider: последние новости
Galaxy Note 9 ближе, чем вы думали Nokia объявила о возрождении знаковой линейки смартфонов Каким будет новый двухкамерник от Samsung?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец126
Украина ввела новые санкции против России132
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста334
Командир российского самолета умер по пути в Египет24
Доллар стремительно растет325
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение