VOIO I8 Max: мощный 4G-планшет по суперцене в GearBest

Планшетные компьютеры на базе Android вполне способны заменить собой ноутбуки и десктопы в ряде задач, что отлично видно на примере нового VOIO I8 Max. Данная модель относится к бизнес-сегменту, но стоит как недорогой смартфон, и в интернет-магазине GearBest ее прямо сейчас можно купить с дополнительной скидкой.

На время проведения промо-кампании новый VOIO I8 Max в GearBest стоит всего $200 вместо $220, так что размер скидки равен 10%, и это с учетом бесплатной доставки по России . планшет построен на 10-ядерном процессоре MediaTek Helio X20, заточенным под обработку больших массивов данных, и у него с завода есть OC Android 7.1 Nougat от Google и большой экран 10,1 дюйма с высоким разрешением Full HD для комфортной работы. Дисплей в VOIO I8 Max поддерживает стилус 2048 уровнями нажатия, а сам планшет имеет специальные коннекторы для подключения аппаратной клавиатуры, которая превратит его в полноценный ультракомпактный ноутбук для работы в офисе или в поездке. Но даже если вы не будете использовать клавиатуру, планшет все равно можно будет расположить под удобным углом на столе за счет встроенной прямо в корпус откидной подставки.

На борту VOIO I8 Max есть встроенный накопитель 64 гигабайта, модуль оперативной памяти 4 Гб и, что немаловажно, поддержка сотовых сетей 3G и LTE, что дает возможность подключения к интернету из практически любой точки мира. Также компьютер располагает фотокамерами 3 и 13 Мп, модулями Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac, батареей 5300 мАч на 5 часов работы в режиме воспроизведения видео и заодно слотом под карты памяти microSD и входом под наушники. Акция на VOIO I8 Max в GearBest уже стартовала, и принять участие в ней может каждый желающий. Промо-код для получения скидки не требуется, все что нужно — это просто оформить и оплатить заказ любым удобным способом.