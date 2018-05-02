Тест процессора Intel Core i9-7940X: с 14 ядрами против AMD

Компания Intel не могла позволить себе сидеть на месте: предыдущая модель данной серии, Core i9-7920X, была бита в плане производительности Threadripper от AMD. i9-7940X отправляется в бой с 14 CPU-ядрами, 28 потоками и очень большим L2-кешем в 14×1024 Кбайт. Итоги теста С Core i9-7940X компания Intel занимает пьедестал нашего рейтинга экстремальных процессоров. Во время тестовых испытаний 14-ядерный топовый процессор продемонстрировал минимальное улучшение производительности при более низкой рассеиваемой мощности, чем у прямого конкурента от компании AMD. Но справедливо и следующее утверждение: с ценником под 90 тыс. руб. данный CPU ориентирован лишь на профессиональных пользователей — даже хардкорным геймерам не нужно такой большой мощности. Преимущества экстремальная производительность 14 мощных CPU-ядер большой L2-кеш Недостатки непомерно высокая стоимость Результаты тестирования Intel Core i9-7940X Соотношение цена/качество Отлично Место в общем рейтинге 1 из 25 Соотношение цена/качество: 84 Производительность CPU (100%): 100 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 100% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Skylake-мощность на самом высоком уровне

Базовая тактовая чаcтота находится на сравнительно низком уровне в 3,1 ГГц, что является следствием большого количества ядер, а тактовая частота в режиме «Turbo» с её 4,4 ГГц вовсе не кажется плохой. Кроме того, имеется достаточный потенциал для разгона.

Как и другим CPU данной серии, i9-7940X тоже требуется материнская плата с сокетом LGA2066. Используемая Skylake-X-платформа поддерживает в целом 44 линии, четырехканальную оперативную память стандарта DDR4 и размером до 128 Гбайт, а также DMI3 скоростью до 8 GT/s в качестве интерфейса на материнской плате. В плане максимальной рассеиваемой мощности i9 «перебивает» AMD Ryzen Threadripper 1950X, имея 165 Вт против 180 Вт.

Результаты в бенчмарках

Иного при таких спецификациях и не ожидалось, но результаты запуска бенчмарков для Core i9-7920X выглядят превосходными. При этом во всех тестах процессор от Intel примерно сходен с AMD Ryzen Threadripper 1950X, но имеет некоторое преимущество в определяющих пунктах. В частности, PCMark 8, который имитирует смешанную эксплуатацию на практике, выдал очень хорошие 3899 баллов (Threadripper: 3792 балла), а время вычислений в Excel-2010-бенчмарке Monte Carlo составило всего 1,6 секунды (Threadripper: 1,7 секунды).

В бенчмарках Cinebench R15, TrueCrypt 7.1 AES-Twofish-Serpent и PovRay 3.7 RC3 процессор i9 хотя и чуть-чуть отстает от рекордных значений Threadripper, но на итоговую оценку это сильно не влияет.

Экстремальная альтернатива от AMD: AMD Ryzen Threadripper 1950X 3,4 Ггц сокет TR4 Как уже показало приведенное выше сравнение с AMD Ryzen Threadripper 1950X, эти два процессора в вопросах производительности являются практически равносильными. Незначительные различия в мощности на практике не ощущаются, поэтому на самом деле Threadripper, который стоит около 820 евро, предлагает значительно лучшее соотношение цены и качества.

Недорогая альтернатива для геймеров: AMD Ryzen 7 2700X (3.7 ГГц) сокет AM4 AMD Ryzen 7 2700X в настоящее время является лидером среди процессоров, выпущенных для потребительского рынка. Со своими 8 ядрами, 16 потоками и тактовой частотой, достигающей 4,4 ГГц, данный CPU предлагает более чем достаточно производительности для актуальных и готовящихся к выходу топовых игр. При этом стоит он всего лишь около 320 евро, то есть лишь четверть от той суммы, что придется выложить за Core i9. Главное — подходящая материнская плата, так как Ryzen 7 требует модель с сокетом AM4. Какой центральный процессор установлен в Вашем ПК CPU Intel CPU AMD другой я не в курсе Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Представлен новый российский процессор R-2000

Российские процессоры Байкал поступили в продажу Результаты тестирования Intel Core i9-7940X Характеристики и результаты тестирования Intel Core i9-7940X Соотношение цена/качество 84 Производительность CPU (100%) 100 Архитектура Skylake-X Исполнение (форм-фактор) LGA2066 Кол-во ядер 14 Кол-во потоков 28 Номинальная частота 3,1 ГГц Максимальная частота 4,4 ГГц Техпроцесс 14 нм Объем L2-кеш 14x 1024 Кбайт Объем L3-кеш 19 Мбайт Термопакет (TDP) 165 Вт Тест CPU: PCMark 8 3.899 бал. Тест CPU: Excel 2010 SP1 — моделир. Монте-Карло 1,6 с Тест CPU: Cinebench R15 (макс. ядер CPU) 2.916 бал. Тест: TrueCrypt 7.1 AES-Twofish-Serpent 989,0 Мбайт/с Тест CPU: HandBrake 0.9.5 193,2 fps Тест CPU: PovRay 3.7 RC3 (1280x1024 без AA) 5.941 Пикселей/с Видеоядро — Тест GPU: 3DMark Cloud Gate — Тест GPU: 3DMark Firestrike — Тест GPU: Metro Last Light — Тест GPU: Bioshock Infinite — Фото: компании-производители, pxhere.com