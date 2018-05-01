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Lenovo разработала фитнес-трекеры с защитой IP68
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Lenovo разработала фитнес-трекеры с защитой IP68 

Gizmonews 2 часа назад
Фото: Gizmonews
Компания Lenovo продемонстрировала свои новые разработки, коими стали фитнес-трекеры HX03 Cardio и HX03F Spectra. Обе модели раз в 15 минут отправляют показания пульса владельца в приложение, которое на основе полученных данных составляет особую статистику.
У Lenovo HX03F Spectra наделена цветным дисплеем, защитой от пыли и влажности, возможностью управлять устройством посредством жестов, датчиком ритма сердца, а также способностью отслеживать физическую активность пользователя. При этом, разработчик оборудовал девайс поддержкой уведомлений об SMS-сообщениях, звонках и изменениях в приложениях.
Что касается второй модели — Lenovo HX03 Cardio, ее снабдили 0,87-дюймовым OLED-экраном с разрешением в 128х32 пикселя, виброоткликом, смарт-будильником, функциями демонстрации сообщений и уведомлений, съемным корпусом и такой же защитой модели от влаги и пыли по стандарту IP68. Объем аккумулятора составляет 80 мА/ч.
Без подзарядки устройства могут работать в течение полутора недель. Остальные характеристики пока держатся в секрете. Известно, что на территории Индии Lenovo HX03 Cardio уже можно приобрести по цене в $30. HX03F Spectra появится в начале текущего месяца по цене в $35.
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