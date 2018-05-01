Lenovo разработала фитнес-трекеры с защитой IP68

Компания Lenovo продемонстрировала свои новые разработки, коими стали фитнес-трекеры HX03 Cardio и HX03F Spectra. Обе модели раз в 15 минут отправляют показания пульса владельца в приложение, которое на основе полученных данных составляет особую статистику.

У Lenovo HX03F Spectra наделена цветным дисплеем, защитой от пыли и влажности, возможностью управлять устройством посредством жестов, датчиком ритма сердца, а также способностью отслеживать физическую активность пользователя. При этом, разработчик оборудовал девайс поддержкой уведомлений об SMS-сообщениях, звонках и изменениях в приложениях.

Что касается второй модели — Lenovo HX03 Cardio, ее снабдили 0,87-дюймовым OLED-экраном с разрешением в 128х32 пикселя, виброоткликом, смарт-будильником, функциями демонстрации сообщений и уведомлений, съемным корпусом и такой же защитой модели от влаги и пыли по стандарту IP68. Объем аккумулятора составляет 80 мА/ч.