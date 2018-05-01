Кто на самом деле виноват в высокой цене iPhone X?

Samsung Electronics могла состоять в картельном сговоре с Hynix и Micron Technology с целью удержания монопольно высоких цен на чипы памяти DRAM. Это следует из материалов иска, поданного юридической фирмой Hagens Berman в окружной суд Северной Калифорнии. Противозаконная деятельность компаний подрывала основы конкуренции и оказывала негативное влияние на цены устройств, использующих чипы DRAM. Юристы Hagens Berman провели независимое исследование, по итогам которого пришли к выводу о совместной деятельности Samsung, Hynix и Micron по созданию искусственного дефицита чипов DRAM. Недостаток комплектующих в свою очередь позволял производителям устанавливать более высокие цены, чем в среднем по рынку, провоцируя своих партнеров, в число которых входит Apple , принимать невыгодные условия по договору поставки. Картельный сговор между предприятиями — классическая схема установления аномально высоких цен на товары, пользующиеся стабильно высоким спросом вне зависимости от страны и отрасли, констатирует Стив Берман , управляющий партнер Hagens Berman. «Вместо того чтобы играть по правилам, Samsung, Micron и Hynix воспользовались своим положением и решили прижать партнеров, заставив рынок следовать собственной воле», — говорит он. Обсудить эту и другие новости Apple можно в нашем Telegram-чате.