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Кто на самом деле виноват в высокой цене iPhone X?
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Кто на самом деле виноват в высокой цене iPhone X? 

Apple Insider 3 часа назад
Фото: Apple Insider
Samsung Electronics могла состоять в картельном сговоре с Hynix и Micron Technology с целью удержания монопольно высоких цен на чипы памяти DRAM. Это следует из материалов иска, поданного юридической фирмой Hagens Berman в окружной суд Северной Калифорнии. Противозаконная деятельность компаний подрывала основы конкуренции и оказывала негативное влияние на цены устройств, использующих чипы DRAM.
Юристы Hagens Berman провели независимое исследование, по итогам которого пришли к выводу о совместной деятельности Samsung, Hynix и Micron по созданию искусственного дефицита чипов DRAM. Недостаток комплектующих в свою очередь позволял производителям устанавливать более высокие цены, чем в среднем по рынку, провоцируя своих партнеров, в число которых входит Apple, принимать невыгодные условия по договору поставки.
Картельный сговор между предприятиями — классическая схема установления аномально высоких цен на товары, пользующиеся стабильно высоким спросом вне зависимости от страны и отрасли, констатирует Стив Берман, управляющий партнер Hagens Berman. «Вместо того чтобы играть по правилам, Samsung, Micron и Hynix воспользовались своим положением и решили прижать партнеров, заставив рынок следовать собственной воле», — говорит он.
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