Взгляд в прошлое: как росла оперативная память смартфонов за последние 12 лет

Современные флагманы предлагают пользователям двойные камеры, безрамочные дисплеи и спорную выемку в верхней части дисплея. Ещё есть восьмиядерные процессоры и масса гигабайтов оперативной памяти. В среднем цифра варьируется от 4 до 6 ГБ, но бывает и 8. Сегодня посмотрим, как менялась ситуация с 2006 года.

Сделать выводы позволит график, которыми поделились журналисты GSMarena. На нём показаны изменения объёма оперативной памяти, начиная с 2006 года. Синяя линия демонстрирует средний показатель по рынку, а красная — лучший результат ниши.

Сейчас смартфоны могут похвастать наличием 8 ГБ оперативной памяти. Всего семь лет назад устройства перешагнули планку в 1 ГБ, так что темпы роста удивительные.

Средний объём в этом году превышает 4 ГБ, которые считались топовым результатом в 2015 году. Соответственно, девайсы на 6 и 8 ГБ RAM всё сильнее дают о себе знать.

В мае синяя полоса немного поднимется вверх. Этому поспособствует релиз OnePlus 6, оценить возможности камеры которого можно здесь. Расскажите об объёме оперативки своего смартфона в официальном телеграм-чате AndroidInsider.