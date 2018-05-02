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Клавиатура новых MacBook Pro ломается вдвое чаще старых
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Клавиатура новых MacBook Pro ломается вдвое чаще старых 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Клавиатура новых MacBook Pro ломается вдвое чаще старыхИздание Appleinsider.com провело независимое исследование на предмет качества устанавливаемых в ноутбуки Apple клавиатуры. Тестерам удалось выяснить, что владельцы MacBook Pro, выпущенных после 2016 года, обращаются в сервисные центры намного чаще. Основная жалоба — проблемы с клавиатурой.
В обновленных MacBook Pro клавиатура построена на механизме типа «бабочка». В отличие от проверенных временем «ножниц» он более чувствительный и «нежный».
Количество обращений в сервисные центры по связанным с поломкой клавиатуры или отдельных клавиш увеличилось с 5,6 — 6% (2014 — 2015 год соответственно) до 11,8% в 2016 году.
За плечами Apple уже несколько моделей ноутбуков с данным типом клавиатуры. Это и 12-дюймовый MacBook, и MacBook Pro 2016/2017 с сенсорной панелью TouchBar и без нее.
Если верить близким к поставщикам комплектующих источникам, то Apple активно работает над устранение всех недостатков новой клавиатуры. Но, как бы не старалась компания, ноутбуки с логотипом яблока уже перестали быть надежными и безотказными, как это было еще несколько лет назад.
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