Клавиатура новых MacBook Pro ломается вдвое чаще старых

Клавиатура новых MacBook Pro ломается вдвое чаще старыхИздание Appleinsider.com провело независимое исследование на предмет качества устанавливаемых в ноутбуки Apple клавиатуры. Тестерам удалось выяснить, что владельцы MacBook Pro, выпущенных после 2016 года, обращаются в сервисные центры намного чаще. Основная жалоба — проблемы с клавиатурой.

В обновленных MacBook Pro клавиатура построена на механизме типа «бабочка». В отличие от проверенных временем «ножниц» он более чувствительный и «нежный».

Количество обращений в сервисные центры по связанным с поломкой клавиатуры или отдельных клавиш увеличилось с 5,6 — 6% (2014 — 2015 год соответственно) до 11,8% в 2016 году.

За плечами Apple уже несколько моделей ноутбуков с данным типом клавиатуры. Это и 12-дюймовый MacBook, и MacBook Pro 2016/2017 с сенсорной панелью TouchBar и без нее.

Если верить близким к поставщикам комплектующих источникам, то Apple активно работает над устранение всех недостатков новой клавиатуры. Но, как бы не старалась компания, ноутбуки с логотипом яблока уже перестали быть надежными и безотказными, как это было еще несколько лет назад.