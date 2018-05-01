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Клавиатура MacBook Pro 2016 ломается вдвое чаще, чем у старых моделей
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Клавиатура MacBook Pro 2016 ломается вдвое чаще, чем у старых моделей 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Клавиатура MacBook Pro 2016 модельного года приходит в негодность в два раза чаще, чем у моделей предыдущих лет. Об этом сообщают коллеги из издания Ai со ссылкой на сотрудников авторизованных сервисных центров и Genius Bar. При подведении результатов исследования не учитывались случаи непреднамеренных повреждений извне, а также попадания влаги.
Статистика обращений владельцев MacBook Pro к специалистам Genius Bar или авторизованных СЦ разнится в зависимости от года выпуска ноутбука, констатирует Ai. Так, доля владельцев MacBook Pro 2014 года, жалующихся на поломку клавиатуры, составляла всего 5,6% от общего количества обратившихся. Применительно к модели 2015 года этот показатель вырос до 6%.
Релиз механизма «бабочка», повышающего отклик клавиш и их надежность, на удивление обернулся для потребителей увеличением количества поломок. Согласно информации Ai, доля обращений за ремонтом клавиатуры со стороны владельцев MacBook Pro 2016 составила 11,8% от общих показателей. К ним не относятся случаи выхода из строя сенсорной панели Touch Bar.
Рецидив
Из трех моделей MacBook Pro повторный ремонт клавиатуры потребовался только 7% владельцев лэптопа 2014 года и 6% — 2015 года. Применительно к MacBook Pro 2016 доля обратившихся за ремонтом клавиатуры второй раз составила почти 30%. При этом половина из них вернулась с той же проблемой и на третий раз, чего не наблюдалось со стороны владельцев моделей предыдущих лет.
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