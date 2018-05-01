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Производство бюджетного Apple MacBook отложено на неопределенный срок
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Производство бюджетного Apple MacBook отложено на неопределенный срок 

MDDevice 2 часа назад
Фото: MDDevice
Мобильный ПК Apple MacBook Air, вышедший в 2008 году и поразивший всех своей бюджетностью, в 2018 году имеет все шансы получить долгожданное продолжение в виде новой модели. Но, если раньше предполагалось, что производство нового лэптопа будет запущено в текущем квартале, то сегодня вероятность этого стала равна нулю.
Старт сборки нового дешевого MacBook был перенесен вперед на неопределенный срок — по данным от партнеров Apple, все случится во втором полугодии, но без указания месяца или хотя бы квартала. Поставщики объяснили это дефицитом определенных компонентов, включая все чипы и даже процессор. Наследник MacBook Air, по последним слухам, будет стоить в районе $800 при покупке где угодно, но не в России, и цена будет включать в первую очередь экран Retina, потому как в первом Air использовалась жалкая матрица TN с ужасными углами обзора.
Также в лэптопе ожидается наличие невероятно тонкого корпуса, SSD емкостью от 128 гигабайтов и выше, некоего нового процессора Intel и портов USB-C в количестве двух экземпляров. По мнению экспертов, наиболее вероятным временем появления нового Air 2018 года является конец лета текущего года — многие захотят обновить свои лэптопы к началу нового учебного года или после отпусков. Также в сентябре Apple представит новые смартфоны iPhone.
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