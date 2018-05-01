Ещё
Объявлена цена «доступных» безрамочников от Samsung
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Военные корабли НАТО вошли в Черное море

Объявлена цена «доступных» безрамочников от Samsung 

Android Insider 19 часов назад
Фото: Android Insider
Безрамочные Galaxy A6 и A6+ могут оказаться значительно дороже, чем предполагал AndroidInsider.ru. Как сообщает gizmochina со ссылкой на осведомленные источники, высокая цена смартфонов сможет оправдать их аппаратное оснащение и не оставить производителя без прибыли.
Согласно опубликованной информации, цена младшего Galaxy A6 составит от 362 до 400 долларов, тогда как старшего A6+ — от 434 до 482 долларов. При наиболее благоприятном исходе в России эти цифры превратятся в 22 000 и 25 000 рублей соответственно, что ненамного дешевле «серых» A8 и A8+.
Наряду с розничными ценами источники gizmochina раскрыли и аппаратные спецификации новинок. Так, Galaxy A6 получит 5,6-дюймовый дисплей с HD-разрешением и соотношением сторон 18,5:9 и 13-мегапиксельную камеру. Основу смартфона составит чип Exynos 7870 c 3/4 ГБ оперативной памяти.
Galaxy A6+ оснастят 6-дюймовой матрицей с увеличенным до Full HD+ разрешением, 3/4 ГБ оперативной памяти, чипетом Snapdragon 450 и двойной основной камерой. Емкость аккумулятора старшей модели составит 3500 мАч, а в роли программной начинки выступит Android 8.1 Oreo.
Android Insider: последние новости
Samsung готовит свой первый смартфон на Android Go Новости Android #160: OnePlus 6 и Android Go Каким будет новый двухкамерник от Samsung?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум85
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»92
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео115
Успенская призналась в убийстве21
Минобороны Армении выступило с требованием390
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
00:52
Собчак взбесила роскошной жизнью напоказ
Шоу-бизнес
02:07
Грузия впервые показала американские «Джавелины»
Оружие Армия
00:24
В РФ прокомментировали планы Киева по Донбассу
Политика
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение