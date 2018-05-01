Ещё
Самый дорогой смартфон Apple: эксперты раскрыли секреты iPhone X Plus
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»

Самый дорогой смартфон Apple: эксперты раскрыли секреты iPhone X Plus 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты рассказали о вероятных новшествах, которыми снабдит Apple смартфон iPhone X Plus.
Компания Apple в сентября готовится представить новинку — iPhone X Plus. Пока вокруг внешних и технических особенностей смартфона эксперты только строят догадки.
Специалисты портала Macdigger предполагают, что размер iPhone X Plus незначительно превысят размеры обычного iPhone Plus, а дизайн останется таким же, как и у iPhone X — стеклянный корпус, защита от воды и вертикальные камеры.
Минимальная память смартфона, по мнению экспертов, будет составлять 123 Гбайт, а цена на такую модель будет стартовать от $1,1 тыс. Максимальный объем памяти может быть увеличен до 512 Гбайт.
Предполагается, что Apple постарается максимально улучшить камеру у новом смартфоне. Вероятно, будет апгрейд аккумулятора в iPhone X Plus, а также будет добавлен режим мультиоконности — на экране станет возможно смотреть сразу два приложения.
ТК «Звезда»: последние новости
В ЛНР предотвратили масштабную диверсию Киева Пашинян назвал Россию стратегическим союзником Армении Неонацист из Австралии рассказал, как воевал в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казаки заблокировали Сахаровский центр637
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась283
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»65
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили116
Будущий премьер Армении высказался о России495
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение