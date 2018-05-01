Самый дорогой смартфон Apple: эксперты раскрыли секреты iPhone X Plus

Специалисты рассказали о вероятных новшествах, которыми снабдит Apple смартфон iPhone X Plus.

Компания Apple в сентября готовится представить новинку — iPhone X Plus. Пока вокруг внешних и технических особенностей смартфона эксперты только строят догадки.

Специалисты портала Macdigger предполагают, что размер iPhone X Plus незначительно превысят размеры обычного iPhone Plus, а дизайн останется таким же, как и у iPhone X — стеклянный корпус, защита от воды и вертикальные камеры.

Минимальная память смартфона, по мнению экспертов, будет составлять 123 Гбайт, а цена на такую модель будет стартовать от $1,1 тыс. Максимальный объем памяти может быть увеличен до 512 Гбайт.

Предполагается, что Apple постарается максимально улучшить камеру у новом смартфоне. Вероятно, будет апгрейд аккумулятора в iPhone X Plus, а также будет добавлен режим мультиоконности — на экране станет возможно смотреть сразу два приложения.