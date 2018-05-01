Комплект поставки новых iPhone может стать беднее

Комплект поставки iPhone 2018 модельного года станет еще беднее, поскольку из него исчезнет переходник с Lightning на мини-джек. С таким прогнозом выступил аналитик консалтинговой компании Barclay’s Блейн Кертис. По его мнению, прошло достаточно времени, чтобы потребители привыкли к отсутствию разъема 3,5 мм, осознав преимущества беспроводных наушников.

Аналитики Barclay’s первыми предположили, что отказ от разъема 3,5 мм приведет к расширению комплекта поставки iPhone соответствующим переходником. На протяжении двух лет с момента исчезновения мини-джека из корпуса смартфона надобность в переходнике, уверен Кертис, постепенно сходила на нет, позволяя производителю отказаться от комплектации им каждого iPhone.

Решение Apple отказаться от разъема 3,5 мм в iPhone 7 и 7 Plus вызвало негативную реакцию большинства поклонников бренда. Поступив таким образом, полагали потребители, в Купертино подготовили почву для продвижения фирменных наушников AirPods, релиз которых состоялся на той же презентации. Учитывая популярность AirPods, надо сказать, что все получилось как нельзя лучше.

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