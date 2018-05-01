В Красноярске установили остановку с интерактивной картой и USB портом

Красноярске начали устанавливать «умные» остановки. Первая такая появилась на ул. Маерчака возле БЦ Баланс.

На остановке установлен экран, есть интерактивная карта, которая показывать маршруты, есть два порта USB Общественник Виталий Чеусов оценил новую модель: «Издалека выглядит неплохо, дизайн конечно, на мой вкус, специфический, для этого места подходит, но по всему городу такие не поставишь, нужен более нейтральный вариант». Остановка сделана из стекла и металла, но, по словам общественника, есть вопросы к качеству, дешёвые саморезы по металлу портят впечатление.