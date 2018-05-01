Ребята, я нашел смартфон мечты и не шучу. Смотрите на Vivo Apex

Смотрите на Vivo ApexДа, вы читаете iPhones.ru. Но сейчас я покажу вам рабочий концепт смартфона, который вполне способен побороться за вашу любовь наряду с топовыми и известными производителями.

И это, к моему великому сожалению, не Apple

Vivo Apex. Как насчёт выезжающей селфи-камеры?

Помните, как мы всем интернетом представляли себе светлое безрамочное будущее? В нём счастливые люди держали в руках некое мобильное устройство с мощной начинкой, крутой камерой и большим экраном, без всяких «островков», «монобровей» и прочих ухищрений.

Потом Samsung показал Galaxy S8, появился iPhone X, а следом десяток похожих на него китайских клонов с похожим дизайном. Нам доказывали, что безрамочный смартфон должен выглядеть именно так.

Знаете что? Нам солгали.

У меня в руках рабочий прототип гаджета от компании Vivo, под кодовым названием Apex.

Никогда не думал, что буду разглядывать и щупать по-настоящему безрамочный смартфон, в котором создатели умудрились спрятать все датчики прямо за экраном.

А на задней крышке этого красавца будет красоваться название китайского бренда.

У Vivo Apex шикарный OLED-экран с разрешением FullHD+ и диагональю 6 дюймов. Корпус смартфона стеклянный, с точёными гранями и на ощупь напоминает флагманские гаджеты от Sony.

Никаких виртуальных кнопок нет и в помине, все жесты управления фирменной оболочкой Funtouch OS в большинстве скопированы с iPhone X, и это чрезвычайно удобно.

Датчики приближения и освещённости, которые расположились за экраном и никак не видны, отлично работают: подносишь смартфон к уху — экран гаснет.

Где разговорный динамик? А его нет Функцию разговорного динамика выполняет сам экран, через который проходят звуковые вибрации. Подобная технология используется в топовых панелях Sony Bravia и что-то похожее реализовано в Xiaomi Mi Mix.

У Vivo Apex такой способ передачи звука прекрасно работает — динамика нет, но речь собеседника прекрасно слышно.

Разумеется, динамики для игр, фильмов и прочих громких звуков есть. Они расположены в нижней части корпуса.

Залип на фронтальную камеру

Фронтальная, или селфи-камера автоматически выезжает, когда нажимаешь на иконку переключения между ней и основным фотомодулем, и выглядит это очень завораживающе.

А главное — работает без сбоев, даже в прототипе, и делает отличные снимки.

Переключаешься на основную камеру, и селфи-«глаз» так же автоматически прячется в корпус.

Да блин, это реально круто!

Ладно, выезжающая камера достаточно спорное решение, как в плане надёжности, так и в плане возможности сделать снимок незаметно. Но у Vivo Apex есть ещё одна фишка в рукаве.

Они встроили датчик отпечатка пальца прямо в экран, Карл!

Натурально, чтобы разблокировать свой смартфон, нужно просто приложить свой палец к экрану.

А для особенных параноиков есть возможность разблокировки сразу двумя пальцами — нужно приложить их к экрану одновременно, чтобы получить доступ к рабочему столу смартфона.

Вы понимаете, что китайские умельцы сделали рабочую версию функции, которую мы вот уже несколько лет ждем от топовых производителей мобильных гаджетов?

И не просто сделали где-то там, у себя в лаборатории, вдали от простых смертных, а встроили в самодостаточный смартфон, который хоть и является экспериментальным экземпляром, но работает сам по себе, без специальных условий и оговорок.

Внутри прототипа внушительная начинка, для зарядки предлагается использовать USB-C, процессор — топовый Snapdragon 845 Octacore на 2,8 Ghz, в качестве операционки стоит Андроид 8.0, поверх которого установлена фирменная оболочка.

Конечно начинка может поменяться к моменту релиза, но лично мне хочется чтобы всё осталось как есть, потому что смартфон работает исключительно плавно и шустро.

Сколько стоит? Где взять такой?

К сожалению, у меня в руках побывал один из 10-ти прототипов этого смартфона, дата релиза которого покрыта тайной. Однако, я точно знаю, что буду ждать Vivo Apex с нетерпением, потому что очень уж хочется реальной конкуренции среди смартфонов.

С каждым новым флагманом производители улучшают и без того прекрасные характеристики камер, хвастаются синтетическими тестами производительности и с гордостью демонстрируют, как их смартфон «похудел» на несколько миллиметров.

А тут внезапно появляется действительно уникальный смартфон, в котором есть абсолютно новые функции, которые могут впоследствии задать новую моду. И многие станут копировать не «яблочников» с корейцами, а не слишком популярную (пока) китайскую компанию с лаконичным названием Vivo.

А может быть, компании-гиганты успеют порадовать нас подобными смартфонами раньше?

С нетерпением будем посмотреть.

Да, по слухам в офисе Vivo, релиз этого чудо-смартфона состоится до конца этого года.