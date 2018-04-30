iPhone X за 1000 $ или Honor 7X за 200 $?

Автор статей phonearena Джон Веласко решил перейти с iPhone X на Honor 7X. После некоторого времени использования Honor 7X Джон поделился опытом эксплуатации устройства и сравнил его с iPhone X. Что из этого вышло? Сейчас узнаем.

Он использовал iPhone X с ноября прошло года. Из особенностей Джон выделил камеру, производительность, внешний вид. Через некоторое время ему стало интересно, насколько же велика разница между устройством за 1000 долларов и дешевым китайским аппаратом за 200 баксов.

Дизайн

Я впечатлен тем, что смартфон за 200 $ может выглядеть и ощущаться так хорошо.

Первое, что можно выделить, это дизайн. И действительно, нельзя не согласиться с Джоном, смартфоны бюджетного ценового сегмента порой удивляют подходом к дизайну и ощущению от использования. Если взять, к примеру, Xiaomi Redmi 5 Plus, девайс ощущается в руке как Google Pixel. Особенно если надеть на него чехол.

Настало время, когда флагманский дизайн можно встретить и в бюджетных устройствах. Хорошим примером также является Honor 10 или P20 Lite с вырезом в дисплее и стеклянным корпусом.

Экран

В случае с экраном ситуация не настолько очевидна. Экран — самая дорогая часть смартфона. Можно экономить на качестве материалов корпуса, на разработке софта, можно экономить на быстрой памяти, но когда речь заходит об экране, экономия на нем видна невооруженным взглядом, так как первым делом пользователь взаимодействует с экраном.

И здесь проявляется разница между флагманами и устройствами подешевле. Мне удалось попользоваться некоторое время обоими аппаратами, и, скажу честно, дисплей в iPhone X можно оценить на 10 баллов из 10, тогда как Honor 7X я бы дал 6 баллов. Да, девайс имеет высокую четкость за счет разрешения FHD+, однако цветопередача блеклая, картинка серовата.

Экран Honor 7X, на мой взгляд, слабоват и точно не станет причиной, из-за которой пользователи откажутся от iPhone X. В том же Redmi 5 Plus, на мой взгляд, экран сочнее, ярче и интереснее. Хотя, конечно, это всё субъективно.

Производительность

Здесь всё однозначно — Honor 7X не для игр, поэтому рекомендовать его любителям игр мы бы не стали. Однако с повседневными задачами 7X справляется неплохо, и Джон это также отметил. Но, конечно, всё зависит от самого устройства. Можно купить за 200 долларов Redmi 5 Plus, и он будет справляться с играми лучше Kirin 659 за счет более производительного графического чипа.

Камера

Здесь также всё однозначно. Honor 7X по качеству снимков и видео уступает iPhone X. И камеры в бюджетных устройствах, вероятно, самая слабая сторона, и есть исключения, например, Mi A1 с Google Камерой демонстрирует довольно неплохие результаты.

Вывод

Владея Honor 7X, вы не будете в чем-либо ущемлены. Да, камера, производительность, качество экрана, но разрыв с каждым днем сокращается. Гораздо выгоднее приобрести Honor 7X и вместе с ним еще Nintendo Switch за 200 долларов и дрон DJI Spark за 500 долларов, нежели дорогой флагман, стоимость которого несоизмерима с разницей в качестве.

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